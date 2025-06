La relación entre Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber parece estar cada vez peor, lo que ha aumentado las posibilidades de un divorcio.

Recientemente, la pareja de celebridades dio de qué hablar por una particular publicación que hizo Justin en redes sociales, alusiva al Día del padre, donde parece haber insultado a la modelo. ¿Qué dijo Justin?

En Instagram, el cantante de Baby compartió varias fotografías un poco extrañas, desde la opinión de los internautas; en una de ellas se deseó a sí mismo un feliz día del padre, el primero para él desde que nació su hijo Jack Blues.

Bajo la publicación, Justin pareció insultar a su esposa llamándola “pequeña zorra”: “Feliz Día del papá para mí, tú, pequeña zorra (lil ho, que en inglés es una manera de decir zorra o prostituta)”.

Cabe destacar que el canadiense no le dedicó ningún mensaje a su hijo ni a Hailey durante las celebraciones, por el contrario, compartió varias publicaciones en las que quiso hablar de su salud mental y en las que compartió fragmentos de una discusión por mensaje.

Según dijo Justin en uno de esos mensajes enviados a uno de sus amigos, su enojo es una respuesta al dolor que ha atravesado y dijo sentirse “traumatizado”; el cantante no ahonda en el conflicto ni habla sobre la razón de su trauma.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja de los Bieber, Justin sostuvo una fuerte pelea con Hailey el Día del padre, en la que la modelo lo criticó por publicar tantas fotos sin sentido en Instagram en lugar de buscar ayuda profesional para atender su salud mental.

Según el insider, Hailey estaba aún más molesta que él y lo llamó “maldito niño” y señaló que el “Día del padre es una mierda”.

En torno a esta polémica, se dio a conocer que la modelo está “emocionalmente agotada” por el comportamiento errático de Justin Bieber y el declive de su salud mental en los últimos meses, por lo que quiere tomarse un tiempo para ella y su hijo sin la presencia de su esposo.

El medio Star cita a una fuente que afirma que Hailey no quiere divorciarse de Justin, pero sí quiere alejarse de él por un tiempo: “Tiene claro que no es un paso hacia el divorcio, sino simplemente tiempo para reencontrarse en un lugar privado. Si no es rehabilitación, a algún lugar donde pueda centrarse en su bienestar y cuidado personal”.

Por su parte, se ha reportado que el intérprete de Sorry se ha sentido “perdido últimamente” debido a que su grupo de amistades “ha cambiado y él está atravesando muchos cambios” en su vida.

“Navegar por la paternidad, intentar publicar música y que los traumas del pasado salgan a la superficie ha sido mucho para él”, reveló el insider.