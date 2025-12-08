TE RECOMENDAMOS
El cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por 'Frankenstein', según anunció este lunes la organización de estos premios, que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles.
En esta categoría, Del Toro compite con Paul Thomas Anderson ('One Battle After Another'), Ryan Coogler ('Sinners'), Jafar Panahi ('It was just an accident'), Joachim Trier ('Sentimental Value') y Chloé Zhao ('Hamnet').
El "Frankestein" del mexicano Guillermo del Toro destacó con cinco nominaciones en total.
