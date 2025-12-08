La cantante Anitta deslumbró en sus cuentas de redes sociales al sumarse a la tendencia de lencería a la vista con un espectacular vestido transparente.

La estrella brasileña cautivó a sus seguidores ataviada con un vestido negro de malla transparente, repleto de aplicaciones brillantes. La prenda dejó a la vista su lencería, abdomen plano y figura torneada por el ejercicio.

Anitta, de 32 años de edad, modeló el atuendo con un baile frente a la cámara. Presumió la belleza de su rostro con un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, labial nude y un delineado de ojos perfecto que profundizó su mirada. Aumentó el glamour con aretes brillantes y un peinado en ondas.

La reconocida artista Anitta dio inicio a la temporada de carnaval con el estreno del EP “Ensaios da Anitta”, ya disponible en plataformas digitales. Este trabajo reúne seis canciones inéditas que rinden homenaje a la diversidad musical característica de la gran fiesta brasileña e incluye colaboraciones con Pabllo Vittar, Marina Sena, Felipe Amorim, Viviane Batidão, Nattan, entre otros.

Las canciones se unen al álbum que publicó el año pasado. “La idea es seguir ampliando este proyecto cada año hasta convertirlo en un gran álbum dedicado al carnaval”, señaló la cantante.

“Mi carnaval está compuesto por una mezcla de ritmos y estilos. Las nuevas canciones reflejan toda esa variedad. Encontrarán desde funk hasta tecno melodía, pasando por piseiro y música electrónica. Es la esencia pura de la celebración más brasileña del planeta”, añadió.

En la serie documental Go Anitta, la estrella brasileña reveló que es bisexual. No obstante, ha recibido críticas de algunas personas en internet que dicen que nunca la han visto con mujeres. A lo que ella respondió que no una “falsa bisexual” sólo porque no haya tenido una pareja mujer en los años recientes.

“La gente quiere dictar cómo debes comportarte como bisexual. No he salido con una mujer por mucho tiempo. Tuve algo con una persona que mis amigos conocen, pero no fue nada serio. ¡A mí me pasa lo mismo con los hombres! A la gente le gusta decir: ‘Oh, ella dice que es bisexual, pero nunca ha tenido novia’”, dijo en entrevista con el medio Cosmopolitan UK.

“Me di cuenta de lo peligroso que es cuando tienes visibilidad y no sabes qué hacer con ella. Hay muchos adolescentes escuchándome. Sentí la presión”, agregó.

Anitta, 31 años, es la reina del reguetón en Brasil y ha cautivado a todo el mundo con éxitos como Envolver. Sin embargo, su vida no siempre ha sido fácil.

Ha contado que sufrió abusos cuando era adolescente y que, al crear su personaje, tomó el control de su narrativa antes de que alguien más pudiera hacerlo. También escuchó hablar a otras mujeres de sus abusos y supo que no estaba sola.