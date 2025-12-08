Dakota Johnson impone tendencia con elegante vestido de transparencias y encaje

Dakota Johnson se convirtió en la sensación durante el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, llevado a cabo este fin de semana en Jeddah, Arabia Saudita, con un sinfín de estrellas del cine.

La actriz, de 36 años, fue fotografiada desfilando por la alfombra roja luciendo un impresionante vestido de estilo victoriano, diseñado con encaje blanco y transparencias en lugares estratégicos para resaltar su silueta de ensueño.

El diseño de Chloé presentó escote braless en corte V, mangas 3/4 holgadas, olanes sobre la cadera y falda larga hasta el piso. Le sumó un par de zapatillas de tacón, además de pendientes de diamantes y un anillo de zafiro de Chopard.

Presumió su belleza con maquillaje claro que ayudó a destacar su tez blanca y piel de porcelana, utilizó blush rosado, labial nude, párpados ligeramente ahumados y pestañas con rímel negro.

Su cabellera color chocolate se lució peinada con raya en medio en mechones ondulados y flequillo lacio.

En sus últimas apariciones en alfombras rojas y eventos en Hollywood, la celebridad ha apostado por brillar frente a las cámaras con vestidos arriesgados, completamente traslúcidos y con detalles que resaltan su belleza.

Dakota Johnson recientemente fue tema de conversación en redes sociales luego e que su película Madame Web llegara a Netflix. El filme fue estrenado en los cines en 2024 con bastantes críticas negativas por la trama y las actuaciones estelares.

A pocas horas de ser añadida a Netflix, Madame Web se convirtió en una de las películas más vistas de la plataforma streaming a pesar de las críticas y burlas en línea que recibió en su momento.

De acuerdo con los informes, el filme se colocó en la posición número uno de lo más visto, desplazando a otras producciones navideñas.

Madame Web presentó a Dakota Johnson en el papel de la protagonista Cassie Webb, una paramédica neoyorquina que, de forma inesperada, desarrolla poderes de clarividencia que cambian por completo su vida.

La cinta reunió a un elenco de lujo, con figuras como Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott y Tahar Rahim, quienes dieron vida a los personajes que acompañan la historia de esta enigmática heroína.

Sin embargo, el estreno no fue nada favorable: tanto críticos como espectadores arremetieron contra la película, calificándola como “la peor producción de cómics jamás hecha” y tildándola de “un desastre vergonzoso” desde su primera semana en cartelera.