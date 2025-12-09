La polémica en torno a Fátima Bosch y su triunfo como Miss Universo parece no tener fin. En medio de la presunta demanda que interpuso Nawat Itsaragrisil en su contra por difamación y de la gira de prensa que está realizando actualmente, la nueva reina de belleza abandonó una entrevista con Telemundo. ¿Qué pasó?

La joven mexicana asistió al programa Pica y se extiende de Telemundo, donde la charla con los presentadores se volcó incómoda debido a las preguntas que le hicieron relacionadas a lo ocurrido en el certamen: la demanda, la forma en que ganó, la razón por la que Miss Costa de Marfil no ganó por cuestiones de visa y más, hasta el punto de orillarla a abandonar el estudio.

Desde el inicio, Fátima fue bombardeada con preguntas sobre toda la polémica que la rodea: el presentador Carlos Adyan le hizo una pregunta directa sobre Costa de Marfil y sobre lo que opinaba de que no haya sido la elegida para ser Miss Universo debido a que su pasaporte no le da la facilidad de hacer viajes internacionales.

Fátima contestó: “Yo no sé las reglas a fondo de qué buscaba la organización este año, qué cosas toman en cuenta. Pero todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar sin importar su pasaporte, pero como organización es una empresa y es un trabajo (...) Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente".

Más adelante en la entrevista, la presentadora Lourdes Stephen le preguntó sobre las polémicas en torno al concurso, incluida la congelación de cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño de la Organización de Miss Universo.

Con un rostro evidentemente incómodo, Fátima contestó: “Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres. No creo que se deba relacionar mi participación con los temas que pueda haber externos”.

Asimismo, la reina de belleza lamentó que toda la polémica esté opacando su triunfo y la labor social que comenzó a realizar tras su coronación: “Siento que también el morbo siempre va a causar de qué hablar. Tristemente vivimos en una sociedad desvirtuada de valores donde creo todavía molesta ver a una mujer que gane de manera limpia, que logre un mérito por sí sola”.

Tras esto, Adyan defendió su entrevista señalando que tenía que hacer dichas preguntas debido al contexto y al tema que le afecta directamente.

En cuanto a la demanda de Nawat, Fátima negó que sea cierto, y señaló que no ha sido notificada de las presuntas acciones legales del directivo en Tailandia: “Bueno, la verdad es que no tengo ninguna demanda y de ese tema la verdad no quisiera hablar, yo no he difamado a nadie, yo no he dicho nada que no sea verdad, lo que si opino es que este es un tema que, claro, como tu dices, se habla, pero hay que darle vuelta a la hoja porque simple y sencillamente hay cosas más importantes de las cuales hablar, como el empoderamiento a la mujer real, qué se está haciendo para apoyar a las mujeres que se está haciendo para apoyar a las causas sociales (...)”, dijo Bosh.

Miss Universo abandonó la entrevista y al parecer canceló otros compromisos que tenía con la televisora. “Bueno, señores, en nuestro primer segmento les comentamos que Fátima continuaba con nosotros en el programa, pero eso no sucedió. Fátima se ha retirado después de la entrevista y esperamos verla en los demás programas como le hemos coordinado”, apuntó Lourdes Stephen.

Por su parte, Carlos Adyan señaló que Fátima abandonó el estudio dejando su participación en el programa inconclusa.

“Al final ella se paró de la entrevista y nosotros realmente no teníamos conocimiento de que ella se había ido del estudio hasta que nos indicaron que no iba a participar en este segmento porque ella decidió abandonar las instalaciones”, señaló.

Según lo relatado por los presentadores, Fátima seguiría participando en el programa para celebrar su triunfo, incluso estaba planeada una presentación de mariachis en su honor. Dentro de la organización de su participación en Pica y se expande, la producción le había asegurado un transporte; sin embargo, decidió tomar un Uber y retirarse del lugar.

Asimismo, Fátima tenía agendados otros compromisos con la cadena durante toda la semana, mismos que habría cancelado tras salir de la entrevista.

En cuestión de minutos, tras la charla, Adyan fue blanco en redes sociales de críticas y burlas en su contra por la entrevista “malintencionada” que le hizo a Bosch: “Mal entrevistador”, “Una vez más Fátima alzando la voz”, “Fátima poniéndote en tu lugar”, “¿Por qué no cuentas cómo llegaste a Telemundo?”, “Te mantiene un sugar mexicano que te dio la carrera y todo el mundo lo sabe, que no se te olvide”, son algunos de los comentarios que circulan en sus publicaciones de Instagram.