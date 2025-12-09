En medio de la controversia por la que sigue pasando Miss Universo, Alicia Machado sale nuevamente a defender a Fátima Bosh luego de la controversial entrevista que le hicieron Carlos Adyan y Lourdes Stephen para Telemundo sobre los problemas legales que enfrenta Raúl Rocha, dueño del certamen, y las diversas polémicas que han surgido tras su coronación el pasado 20 de noviembre.

La venezolana, quien fue Miss Universe 1996 y durante su reinado fue víctima de bullying, ejercido por Donald Trump, no se quedó callada y mandó un contundente mensaje a la mexicana:

"Yo sí soy pro Fátima. ¡Vamos, Fátima! No vas a entregar esa corona, mami. Usted no entrega esa corona. Usted va hasta el final ", afirmó Machado recordando que esta no es la primera vez que dentro del concurso de belleza se ponen en duda la legitimidad de los resultados.

"Todos los años es lo mismo... (ahora un conductor) salió a decir que mi triunfo era como dudoso porque todo lo que yo había hecho en el Miss Universo me lo habían puesto. ¡Una vaina que pasó hace 30 años!", relató visiblemente molesta.

En la entrevista de Telemundo, Fátima fue cuestionada sobre el estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien se cayó del escenario un día antes de la gran final, hecho que su familia ha mantenido en privado, además le pidieron su opinión acerca de los problemas de visado de Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, que presuntamente habrían influenciado en la votación en el certamen.

La explosiva reacción de Machado tras la entrevista que incomodó a Miss Universo

Al respecto y en un tono molesto, Alicia Machado le dijo a Fátima cómo considera que ella debió de haber respondido ante las preguntas hechas por Carlos Adyan y Lourdes Stephen.

"¿Sabes qué? A mí no me preguntas m*m*d*s. Yo no vine a esto. Yo vine aquí a hablar de todo lo que voy a hacer por las mujeres, de todo lo que voy a hacer por los niños. A mí no me interesa si el patrón mío o el dueño de la compañía tiene un p*do de narcotráfico , no.

"A mí no me interesa si el otro c*br*n no lo dejaron entrar a Tailandia. A mí no me interesa si la otra a la que le gané no tiene visa", sentenció Alicia Machado.

Sobre las acusaciones que buscan poner en duda la victoria de Fátima Bosch, Miss Universo 1996 dijo: " E lla no es la que tiene que aclarar eso. Nada ".

"Usted para adelante. Usted no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor. Usted represente a la mujer por lo que Usted fue coronada, disfrute su corona, cobre todos sus premios, no se deje quitar un dólar. Ni uno. Usted se ganó su vaina, bien ganada", dijo de forma contundente la actriz.

Los conflictos que sacuden al certamen: la campaña contra Bosch

Esta no es la primera vez que Machado ha respaldado a Bosch, luego de la polémica que la mexicana enfrentó con Nawat Itsaragrisil durante la entrega de bandas, la venezolana también hizo un video expresándole su apoyo y admiración.

Cabe destacar que la insistencia de la actriz sobre que la tabasqueña se mantenga firme con su corona surge a raíz de que el exjurado de Miss Universe, Omar Harfouch, desde sus redes sociales está empujando una campaña en contra de Fátima Bosch para que renuncie como Miss Universo 2025, y Raúl Rocha dimita como presidente del certamen.

Además, ha dado entrevistas a medios internacionales diciendo que Bernardo Bosch, papá de la tabasqueña, habría tenido una relación comercial ilegal con Rocha.

Hecho que en varias ocasiones tanto el señalado como la tabasqueña han calificado de mentiras.