El rey Carlos III y la reina Camila sorprendieron al público al revelar su tarjeta de Navidad 2025, una imagen alegre y familiar que contrasta con la creciente preocupación por el estado de salud del monarca debido a su lucha contra el cáncer.

La fotografía, publicada este fin de semana en Instagram, muestra a la pareja sonriente y de la mano en la elegante Villa Wolkonsky, en Roma. Tras su viralización, surgieron comentarios de preocupación por el rey, del que se dice estaría presenciando su última celebración.

Sin embargo, detrás de la tarjeta navideña hay una preocupación latente en la familia real y sus súbditos. Según fuentes cercanas, el rey quiere que esta Navidad sea “especial”, ya que continúa su tratamiento contra el cáncer y algunos temen que podría ser su última celebración decembrina en funciones.

“Carlos prioriza el deber, pero también es un hombre de familia que sabe que su tiempo es valioso”, declaró una fuente cercana al palacio a Us Weekly. Aún así, el monarca no planea saltarse ninguna tradición real para esta temporada.

El rey tiene programado asistir a la iglesia de Santa María Magdalena la mañana del 25 de diciembre, y más tarde grabará su ya tradicional discurso navideño. “Nada impediría que Carlos hiciera eso. Cumplirá con todo lo que se espera de él y más”, aseguró la misma fuente.

Aunque quienes lo rodean admiten que “su salud no es la mejor”, también afirman que el rey continúa activo y con buen ánimo. Él mismo dijo estar “no tan mal” durante una visita al Hospital Universitario Metropolitano de Midland en septiembre pasado, donde conoció a pacientes con diferentes tipos de cáncer y a sus familiares.

Carlos reveló su diagnóstico de cáncer, aún sin ser revelado el tipo, en febrero de 2024, meses después de someterse a un procedimiento de próstata. La noticia llegó antes del anuncio de Kate Middleton, quien también enfrentó un diagnóstico similar y concluyó su tratamiento con éxito ese mismo año.

Mientras el rey se prepara para su tradicional mensaje de Navidad, fuentes internas aseguran que su discurso incluirá indirectas “sutiles pero contundentes” dirigidas a dos figuras que han generado controversia en la monarquía: su hijo el príncipe Harry y su hermano Andrés Windsor, quien fue despojado de sus títulos por sus vínculos con el criminal sexual Jeffrey Epstein.

La transmisión, que se emitirá a las 3:00 p. m. del 25 de diciembre, se espera que combine reflexión, esperanza y un repaso a las tensiones que han sacudido a la familia real durante 2025. Los expertos reales señalan que será uno de los discursos más observados desde su ascenso al trono en 2022 debido a todas las polémicas que ha rodeado la institución durante el año y por su estado de salud, del que se dice es delicado.

“Carlos siempre intenta resumir el año reconociendo a quienes han pasado por momentos difíciles”, explicó un asistente real al medio Radar Online. Y agregó: “Pero este año, habrá un esfuerzo por reforzar la imagen de la monarquía tras los escándalos de Andrés y Harry”.

Aunque el tono será respetuoso y solemne como siempre, quienes conocen el estilo de Carlos anticipan frases meticulosamente construidas que, sin nombrarlos directamente, enviarán mensajes claros sobre las conductas de Harry y Andrés que podrían ser captadas como indirectas.

“El tono será cortés y controlado, pero aquellos que observen de cerca notarán los sutiles indicios debajo de la superficie”, afirmó la fuente.

Cabe recordar que Harry estuvo en la mira de la familia real durante este año debido a sus esfuerzos por regresar a la institución y conseguir el perdón de su padre y de su hermano, el príncipe William.

Asimismo, Harry ha sido tema de conversación por las polémicas que protagonizó su esposa Meghan Markle como los informes de que es una jefa que ejerce acoso hacia los empleados de sus empresas y el controversial video tomado en París, cerca del lugar donde murió la princesa Diana para promover su línea de vinos.

Por su parte, Andrés está en medio del ojo del huracán por la revelación de sus vínculos con Epstein y su red de abuso sexual. Hace unas semanas el hijo de la reina Isabel y su exesposa Sarah Ferguson, fueron orillados a dejar sus títulos reales y a romper lazos con la familia.

En su momento se informó que William no los quiere dentro de la institución como miembros activos ni como beneficiarios de la corona debido a que los considera “una amenaza y un riesgo para la reputación de la monarquía" que heredará tras la muerte del rey Carlos III.