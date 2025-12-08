A 20 días de la fuerte que caída que sufrió Miss Jamaica, doctora Gabrielle Henry, de 29 años de edad, durante un evento preliminar a la gran final de Miss Universo, el certamen reveló este lunes que como consecuencia del golpe la reina de belleza sufrió una hemorragia intracraneal y lesiones en el rostro, sin embargo, luego de permanecer hospitalizada casi tres semanas en los próximos días será trasladada a su país para continuar con su recuperación.

En un comunicado publicado en las redes de Miss Universe, la organización reveló que en los primeros días su estado de salud "permaneció en estado crítico", esto a consecuencia de la caída del escenario ocurrida en la pasarela de vestidos de gala, por la que tuvo que ser sacada en camilla e internada de emergencia en Bangkok, Tailandia.

El equipo médico informó entre las lesiones que sufrió la reina de belleza jamaiquina están:

Una hemorragia intracraneal con pérdida del conocimiento

Una fractura

Laceraciones faciales

Otras lesiones significativas (sin que se especificaran cuales)

Cabe recordar que Bangkok fue la sede principal del certamen, en donde un equipo médico le ha brindado la atención especializada a Miss Jamaica mientras que ha sido acompañada por su familia durante estas casi tres semanas luego de la aparatosa caída, que fue difundida en redes sociales.

La organización Miss Universo reiteró que desde entonces han asumido el costo de la hospitalización y de los gastos de su madre y hermana que la han acompañado.

Sin embargo, anunciaron que, aunque seguirán cubriendo su atención médica, así como el gasto de traslado, el transporte médico, Gabrielle Henry " r egresará a Jamaica en los próximos días acompañada por un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital para continuar con su tratamiento y recuperación".

Asimismo, aseguraron que Henry aun requiere " supervisión especializada las 24 horas ", por lo que "también se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados del incidente".

¿Cómo fue la caída de Miss Jamaica en Miss Universo 2025?

La noche del pasado 18 de noviembre, se llevó a cabo la ronda de vestidos de gala de Miss Universo Tailandia que era televisado y transmitido en diversas plataformas.

De acuerdo con los videos virales, Miss Jamaica debutó en la pasarela con un espectacular vestido naranja de cola larga con capa y mientras ella caminaba volteando al público, sin que percatara de al frente de ella había un hueco en el escenario, en el que pronto cayó.

Pese a que los cibernautas lo calificaron de ser un momento impactante, los organizadores continuaron con la pasarela de vestidos de gala.

🇯🇲 | Miss Jamaica lucha por su vida tras una aparatosa caída en el Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir la semana pasada una aparatosa caída durante su participación… pic.twitter.com/M8GiurQGBF — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) November 25, 2025

En otros videos se muestra que mientras el resto de las reinas de belleza continuaron desfilando, al fondo se ve a un equipo del personal de emergencia sacando del hueco del escenario a Miss Jamaica inmovilizada en una camilla.

En los primeros reportes, Miss Universe Tailandia informó que Gabrielle fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos donde estuvo en constante monitoreo neurológico.

"Fue trasladada de prisa al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos están atendiendo su atención y le han aconsejado que no sufre ninguna lesión mortal".