El endurecimiento de la persecución de personas de habla hispana en Estados Unidos ha generado momentos muy tensos en la vía pública donde son sometidos a humillaciones o amenazas de reportarlos con los agentes migratorios sólo por el idioma que hablan sin importan si cuentan con la ciudadanía o no.

En redes sociales se viralizó la discriminación a la que fue sometida una mujer hispana en el Metro de Nueva York por parte de una afroamericana que entre insultos reclamaba que Estados Unidos es su país y que gente como ella " no merecen ningún tipo de respeto en absoluto. Ustedes hispanas no merecen estar en Estados Unidos, p*rr* ".

Aparentemente, la confrontación comenzó sólo porque la hispana estaba sentada a lado de la estadounidense, quien empezó a gritarle aunque era ignorada por la víctima.

" No mereces estar sentada a mi alrededor, perr...¿entiendas esa mi*rda? No mereces nada de esto hija de p... ", dijo la mujer afrodescendiente.

Luego al notar que la pasajera ni siquiera la volteaba a ver pese a que la insultaba, la agresora volteo a verla y entre manoteos cercanos a la cara le exigió abandonar su lugar.

"¡Levántate de una vez!", arremetía contra la hispana a la par que la jaloneaba del brazo para levantarla.

Aunque la víctima puso resistencia, la agresora continuó con los insultos y empujones hasta lograr quitarla del asiento del tren, para luego aventarla hacia el pasillo.

Esto sin que ningún otro pasajero interviniera.

Pese a lograr su cometido, la estadounidense no paró los insultos. " No me importa un caraj... ".

Tras acomodarse en los dos asientos, continuó con los ataques.

" ¿Sabes en dónde estás? En Estados Unidos. No estamos en tu país, estamos en mi país ".

Pese a que aparentemente la mujer hispana se había alejado de la agresora, esta continuó con sus exigencias, las cuales han sido calificadas por los cibernautas como "un abuso y ridículas".

"Siéntate allá con tu gente, pe**. Sí, con tu gente".

¿Cómo reaccionó la comunidad hispana en redes tras video viral del Metro de NY?

Los ataques hacia la pasajera hispana han causado indignación y una ola de respaldo en redes dado a que en ese país los migrantes, en particular los que no tienen documentos o estaban en medio del proceso para obtenerlos, están siendo perseguidos y detenidos por medio de redadas sorpresa en iglesias, escuelas, centros de trabajo e incluso hospitales.

"¡Ahí nos damos cuenta de que el racismo es una cuestión mental y no de color!, destacan

"Mi pregunta es: ¿porque no ayudaron a la señora en vez de grabar?", "¿Conque derecho lo dice?, cuestionan otros cibernautas.

"Si viera eso Martin Luther King estaría enojado por lo que defendió!", "Y pensar que hace 80 años ese color tenían lugares aparte", sentenciaron.

"Pobre mujer nos duele hermana te damos fuerzas y cariños desde Chile" "No tiene sentido que una minoría maltratada ataque a otra minoría maltratada en EEUU", se lee entre las reacciones.