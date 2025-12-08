Los residentes en Estados Unidos podrán entrar gratis a los parques nacionales como el Gran Cañón y Yosemite el día del cumpleaños del presidente Donald Trump, pero tendrán que pagar en dos conmemoraciones de los derechos civiles que antes eran gratuitas.

Además de estos cambios, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) también aumentará las tarifas de entrada para los no residentes.

Un comunicado del Departamento del Interior indicó que habrá 8 días considerados "patrióticos" en 2026, casi todos diferentes a los de los dos años anteriores.

Días patrióticos EE. UU. 2026 Días patrióticos — Entrada gratuita para residentes (calendario NPS 2026) Fecha (2026) Nombre del día Notas Entrada gratuita 14 de junio Día de la Bandera / Cumpleaños de Donald Trump (80º) Incluido en el calendario patriótico 2026; conmemoración señalada por la Casa Blanca. Sí — residentes No — no residentes 16 de febrero Día de los Presidentes (Presidents' Day) Tradicional día patriótico; forma parte de los 8 días designados por NPS en 2026. Sí — residentes No — no residentes 5 de mayo Día de los Caídos (Memorial Day) Día en honor a los soldados caídos; incluido como día patriótico de ingreso gratuito para residentes. Sí — residentes No — no residentes 3–5 de julio Fin de semana del Día de la Independencia Periodo extenso (3 días) incluido en la lista; corresponde al fin de semana del 4 de julio. Sí — residentes No — no residentes 17 de septiembre Día de la Constitución (Constitution Day) Conmemoración constitucional incluida en el calendario patriótico 2026. Sí — residentes No — no residentes 11 de noviembre Día de los Veteranos (Veterans Day) Día en honor a los veteranos de guerra; forma parte de los días de ingreso gratuito para residentes. Sí — residentes No — no residentes Nota: según el anuncio del Servicio de Parques Nacionales, a partir de 2026 la entrada gratuita en estos días aplica únicamente para ciudadanos y residentes de EE. UU.; visitantes no residentes deberán pagar las tarifas correspondientes.

Además del 14 de junio de 2026, que coincide con el 80º cumpleaños de Trump y el Día de la Bandera, el calendario incluye el Día de los Presidentes el 16 de febrero, el Día de los Caídos el 5 de mayo, en honor a los soldados estadounidenses muertos en combate, el fin de semana del Día de la Independencia del 3 al 5 de julio, el Día de la Constitución el 17 de septiembre, y el Día de los Veteranos el 11 de noviembre, en honor a los excombatientes.

El Día de Martin Luther King (19 de enero en 2026) y Juneteenth (19 de junio), que recuerda el fin de la esclavitud, suelen estar incluidos en la lista de días de ingreso gratuito, pero ahora se han eliminado.

Los críticos afirman que los cambios sirven para promover al presidente, a la vez que minimizan la historia de la esclavitud en Estados Unidos y su lucha por los derechos civiles.

"El presidente no solo añadió su propio cumpleaños a la lista; eliminó los dos días festivos que conmemoran la lucha afroamericana por los derechos civiles y la libertad. Nuestro país merece algo mejor", lamentó la senadora demócrata Catherine Cortez Masto en X.

Además, a partir de 2026, la entrada gratuita en los ocho días seleccionados será solo para ciudadanos y residentes estadounidenses. "Los no residentes pagarán el precio regular de la entrada y las tarifas aplicables para no residentes", informó el NPS.

El costo de un pase de entrada anual será de 80 dólares para residentes y de 250 dólares para no residentes. Quienes no tengan ese pase deberán pagar 100 dólares por persona para ingresar a 11 de los parques más visitados además de la tarifa de entrada estándar.

Este año, Trump ya aprovechó su 79º cumpleaños, que coincidió con el 250º aniversario del Ejército estadounidense, para organizar un inusual desfile militar en el centro de Washington.

Estados Unidos cuenta con 63 parques nacionales, áreas protegidas designadas por el Congreso y bajo control gubernamental. El año pasado, más de 330 millones de personas los visitaron.