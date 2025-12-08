Nuevamente se viralizó el ataque de un animal salvaje hacia su domador en pleno espectáculo de entretenimiento, esta vez el incidente ocurrió en el Parque Safari de Hangzhou, China.

Lo que parecía ser una rutina bien entrenada entre un oso negro y su cuidador terminó exhibiendo la falta de un plan de respuesta a este tipo de incidentes en el zoológico, que, de acuerdo a su página, "integra exhibiciones de animales, divulgación científica, ocio y entretenimiento", con más de 260 especies en exhibición.

El ataque del oso que está reabriendo el debate de si deberían de continuar los shows con animales salvajes de por medio, ocurrió este fin de semana frente a varias familias que estaban sentadas a metros del foro sin ninguna protección.

El video muestra a dos entrenadores, cada quien con uno de estos animales.

Mientras uno está al centro del foro mostrando las "gracias" del "tierno" animal, al rincón se escuchan gritos que llaman la atención de todos.

El oso negro, aunque apenas le llega a la altura del torso del hombre, con la fuerza de su cuerpo lo tira al suelo para intentar morderlo en el brazo, pero el sujeto no se deja y forcejea con el animal. Lo que termina siendo una aguerrida pelea.

El cuidador intenta pararse varias veces para quitarse al animal que está aferrado con sus garras.

Ante ello, el resto del equipo corre a auxiliarlo.

Uno jala de la piel al animal, pero no logra moverlo ni un centímetro. Otro corre en el auditorio en busca de algún artefacto que ayude a intervenir sin ponerse en riesgo.

Entre gritos de los presentes y de al menos cuatro trabajadores del zoológico, una de ellas toma una especie de canasta de básquet la cual pone entre el hocico del oso negro y el cuidador, dándole a este unos segundos para lograr liberarse.

Sin embargo, es tal la adrenalina del hombre que al ver que se quitó al animal salvaje, regresa furioso a tratar de someterlo sin ningún tipo de protección o herramienta que lo ayude, provocando nuevamente la furia del animal, que reaccionando a su instinto vuelve a atacarlo.

🇨🇳 | En el Parque Safari de Hangzhou, un oso negro atacó a su cuidador durante un espectáculo; el zoológico confirmó que el cuidador está a salvo, retiró al oso de sus funciones y señaló que el olor a golosinas pudo haber provocado el incidente. pic.twitter.com/fa6rbrRAQI — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) December 8, 2025

Otro de los trabajadores pese a que traía un ave azul en el brazo, intenta ayudar a su compañero. Esto a la par de que el animal exótico aletea al estar cerca del bullicio que se está provocando por el ataque y los gritos del público.

Finalmente, los reportes de redes sociales indican que el oso negro fue sometido y que ni él ni el domador resultaron lesionados pese a la lucha que se muestra en los videos que ya se viralizaron en todo el mundo.

Reacción al ataque del oso negro en zoológico de China

Ante ello, en las redes llovieron las críticas al "espectáculo" dado a que no sólo ponen en riesgo a quienes tienen que entrenar a los animales salvajes, sino que esto va en contra de la propia naturaleza.

"A los chinos habría que prohibirles tener animales de cualquier especie en todo el país, son la crueldad en persona. ¿Qué creen que le harán al oso "tras bambalinas"? ", escribió Ana Brun.

"Los animales no son para espectáculos públicos", sentenció pleyadania.

"Indignante ver como usan a los animales" "Si dejaseis de maltratar a los animales, no pasarían estas cosas" "Dejen a los animales en paz y en su hábitat, no tienen que existir más los zoológicos", así otras reacciones.