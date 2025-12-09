A un mes del anuncio de separación y divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, salieron a la luz nuevos detalles de lo que fue su matrimonio y de los motivos que los llevaron a terminar su relación: una amiga del productor televisivo contó los pormenores de la situación y, entre la información que compartió, revelo que “ella lo mantenía y que él le era infiel desde hace dos años”.

El pasado 10 de noviembre, Angélica Vale confirmó que la noticia de su divorcio era real, pero que ella no estaba enterada de las intenciones de su aún esposo, sino que, se le notificó en el mismo momento que salió en medios la noticia: “Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, el papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes ayer cenando con él”, comentó.

En ese entonces confirmó que llevaban meses separados y aunque no reveló los motivos de su divorcio, dijo que “se les había olvidado regar la plantita”, refiriéndose a su matrimonio. A un mes de que esta noticia causara revuelo, una amiga de Otto Padrón contó a TV Notas que fue él el que se comportó grosero y como un “patán” con la famosa actriz y cantante.

De acuerdo con dicho testimonio, Angélica Vale también habría sufrido de violencia desde 2018; además, indicaron que los problemas en su matrimonio comenzaron en 2016. “Él (Otto Padrón) se quedó sin trabajo en la empresa televisora y desde entonces se tiró a la hamaca y no aportaba nada, ni para la casa ni para Angélica ni para la familia”, precisó la fuente, con lo que daría a entender que quien sostenía económicamente el hogar era la protagonista de la Fea Más Bella.

Del mismo modo, la fuente contó que tantos eran los problemas en su matrimonio, que Angélica María, en 2016, habría decidido mudarse cerca de su hija, para cuidarla.

La amiga de Otto Padrón también habría señalado que si la estrella de la televisión soportó dicha situación lo hizo por sus hijos, porque quería que ambos crecieran con sus padres.

Y no sólo eso, sino que la actriz habría soportado comentarios despectivos sobre su peso, ya que “él la ofendía, sobre todo cuando tenía unos kilitos de más. La denostaba con palabras muy ofensivas”.

Sobre la infidelidad, la fuente reveló que “justo el día de su cumpleaños, se enteró por boca de él de que sostiene desde hace 2 años una relación con una mujer estadounidense que lo tiene como rey. Por eso le dijo que había interpuesto la demanda de divorcio”.