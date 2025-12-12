¿Quieres disponer de los fondos acumulados en tu cuenta individual del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)? Si es así, es importante que conozcas los requisitos, el proceso y el paso a paso para retirar tu ahorro. ¡Checa los detalles y solicita tu dinero!

La mayoría de los derechohabientes del Infonavit no saben que pueden retirar el ahorro que tienen; una buena parte desconoce el proceso que deben seguir y bajo qué condiciones se puede obtener este dinero. Es por eso que el Infonavit explica sobre el procedimiento que se debe seguir y en qué casos se puede solicitar.

Si necesites dinero y estás considerando apoyarte con tu ahorro del Infonavit, conoce todos los documentos que tendrías que presentar, para que los vayas preparando con anticipación.

¿Cómo puedes retirar el ahorro del Infonavit?

Lo primero que debes saber es que puedes retirar el ahorro que tienes en tu Subcuenta de Vivienda en el Infonavit si cuentas con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS. Esta resolución puede ser por vejez o cesantía en edad avanzada; por invalidez o incapacidad, total o parcial igual o mayor al 50%.

De acuerdo con el Infonavit, el ahorro que tienes en tu Subcuenta de vivienda es la suma de los recursos que fuiste recibiendo de las aportaciones de parte de tu(s) empleador(es), y se clasifican de acuerdo con la fecha en que los recibiste:

-Fondo de Ahorro 1972-1992 (Si entre mayo de 1972 y febrero de 1992 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con Fondo de Ahorro).

-Subcuenta de Vivienda 1992 (Si entre marzo de 1992 y junio de 1997 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con ahorro en tu Subcuenta de Vivienda)

-Subcuenta de Vivienda 1997 (Si de julio de 1997 a la fecha has recibido aportaciones de tu empleador por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con ahorro en tu Subcuenta de Vivienda 1997).

Toma en consideración que dependiendo de las fechas en cotizaste para el IMSS y el Infonavit, puedes tener recursos en uno, dos o los tres conceptos. La forma en que se te devolverán tus ahorros del Infonavit depende del régimen de Ley que te corresponda.

Requisitos para retirar tu ahorro del Infonavit

De manera general los requisitos para retirar tu ahorro son:

Contar con resolución de pensión expedida por el IMSS.

Estado de cuenta bancario a tu nombre con CLABE.

Número de Seguridad Social (NSS).

RFC

CURP.

Para conocer más detalles, acércate a las autoridades del Infonavit.