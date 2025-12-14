TE RECOMENDAMOS

Heidi Klum impacta a los 52 años con vestido transparente en la playa y rompe las redes

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

Fátima Bosch regresa a Tabasco: así será su desfile de bienvenida como Miss Universo 2025

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

¿Gripe o H3N2? Síntomas clave para diferenciar la Influenza más agresiva de la temporada (dónde vacunarte gratis)

La Secretaría del Bienestar del Estado de México realizará la próxima dispersión del pago 2 mil 500 pesos, a través del programa Mujeres con Bienestar, en apoyo a las mexiquenses en necesidad, además de otras ayudas con el fin de cubrir sus necesidades básicas.

A través de dicho la secretaría repartirá ayudas a las mujeres en condición de pobreza del Estado de México para que puedan terminar el año con una lanita extra, así como asistencia médica y psicológica, descuentos especiales, y hasta tarifas preferenciales en el transporte público como el Mexibús.

Recordemos que es un programa social dirigido únicamente a mujeres del Estado de México que tienen entre 18 y 64 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social.

Además de recibir los 2 mil 500 pesos a través de la tarjeta de Mujeres con Bienestar, las beneficiarias también podrán acceder o los siguiente servicios antes de que finalice el año:

  • Apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos
  • Seguro de vida
  • Asistencia funeraria
  • Tarifa preferencial en transporte público como Mexibús presentando la tarjeta del programa
  • Asistencia médica telefónica y telemedicina
  • Asistencia veterinaria telefónica y presencial
  • Descuentos para el Bienestar en más de 6 mil 500 tiendas y establecimientos participantes en diferentes rubros como farmacias, zapaterías, papelerías y más dentro del Edomex
  • Centro de capacitación digital y certificación
  • Asistencia dental telefónica y presencial cons servicios de laboratorio
  • Asistencia oftalmológica telefónica y presencial
  • Asistencia psicológica telefónica
  • Asistencia nutricional telefónica
  • Asistencia legal telefónica
  • Asistencia financiera

¿Cuándo pagan Mujeres con Bienestar en diciembre 2025?

Si eres beneficiaria de este programa social… ¡Toma nota! Podrás terminar el 2025 con un apoyo económico extra a partir de este lunes 15 de diciembre, según anunció Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia en el Edomex.

El próximo pago corresponderá al bimestre noviembre-diciembre, y será el último del año.

De acuerdo con lo anunciado por el titular de la secretaria en el evento Logros del Bienestar, el recurso comenzará a pagarse a partir del lunes 15 de diciembre y se extenderá al martes 16 y miércoles 17.

El calendario queda de la siguiente forma, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de las beneficiarias:

  • Lunes 15 de diciembre: Grupo 1 (A, B, C, D) Grupo 2 (E, F, G, H)
  • Martes 16 de diciembre: Grupo 3 (I, J, K, L, M) Grupo 4 (N, Ñ, O, P, Q)
  • Miércoles 17 de diciembre: Grupo 4 y Grupo 5 (S, T, U, V, W, X, Y y Z)

