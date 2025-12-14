La Secretaría del Bienestar del Estado de México realizará la próxima dispersión del pago 2 mil 500 pesos, a través del programa Mujeres con Bienestar, en apoyo a las mexiquenses en necesidad, además de otras ayudas con el fin de cubrir sus necesidades básicas.

A través de dicho programa social, la secretaría repartirá ayudas a las mujeres en condición de pobreza del Estado de México para que puedan terminar el año con una lanita extra, así como asistencia médica y psicológica, descuentos especiales, y hasta tarifas preferenciales en el transporte público como el Mexibús.

Recordemos que Mujeres con Bienestar es un programa social dirigido únicamente a mujeres del Estado de México que tienen entre 18 y 64 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social.

Además de recibir los 2 mil 500 pesos a través de la tarjeta de Mujeres con Bienestar, las beneficiarias también podrán acceder o los siguiente servicios antes de que finalice el año:

Apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos

Seguro de vida

Asistencia funeraria

Tarifa preferencial en transporte público como Mexibús presentando la tarjeta del programa

Asistencia médica telefónica y telemedicina

Asistencia veterinaria telefónica y presencial

Descuentos para el Bienestar en más de 6 mil 500 tiendas y establecimientos participantes en diferentes rubros como farmacias, zapaterías, papelerías y más dentro del Edomex

Centro de capacitación digital y certificación

Asistencia dental telefónica y presencial cons servicios de laboratorio

Asistencia oftalmológica telefónica y presencial

Asistencia psicológica telefónica

Asistencia nutricional telefónica

Asistencia legal telefónica

Asistencia financiera

¿Cuándo pagan Mujeres con Bienestar en diciembre 2025?

Si eres beneficiaria de este programa social… ¡Toma nota! Podrás terminar el 2025 con un apoyo económico extra a partir de este lunes 15 de diciembre, según anunció Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia en el Edomex.

El próximo pago corresponderá al bimestre noviembre-diciembre, y será el último del año.

De acuerdo con lo anunciado por el titular de la secretaria en el evento Logros del Bienestar, el recurso comenzará a pagarse a partir del lunes 15 de diciembre y se extenderá al martes 16 y miércoles 17.

El calendario queda de la siguiente forma, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de las beneficiarias: