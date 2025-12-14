TE RECOMENDAMOS
La Secretaría del Bienestar del Estado de México realizará la próxima dispersión del pago 2 mil 500 pesos, a través del programa Mujeres con Bienestar, en apoyo a las mexiquenses en necesidad, además de otras ayudas con el fin de cubrir sus necesidades básicas.
A través de dicho programa social, la secretaría repartirá ayudas a las mujeres en condición de pobreza del Estado de México para que puedan terminar el año con una lanita extra, así como asistencia médica y psicológica, descuentos especiales, y hasta tarifas preferenciales en el transporte público como el Mexibús.
Recordemos que Mujeres con Bienestar es un programa social dirigido únicamente a mujeres del Estado de México que tienen entre 18 y 64 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social.
Además de recibir los 2 mil 500 pesos a través de la tarjeta de Mujeres con Bienestar, las beneficiarias también podrán acceder o los siguiente servicios antes de que finalice el año:
- Apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos
- Seguro de vida
- Asistencia funeraria
- Tarifa preferencial en transporte público como Mexibús presentando la tarjeta del programa
- Asistencia médica telefónica y telemedicina
- Asistencia veterinaria telefónica y presencial
- Descuentos para el Bienestar en más de 6 mil 500 tiendas y establecimientos participantes en diferentes rubros como farmacias, zapaterías, papelerías y más dentro del Edomex
- Centro de capacitación digital y certificación
- Asistencia dental telefónica y presencial cons servicios de laboratorio
- Asistencia oftalmológica telefónica y presencial
- Asistencia psicológica telefónica
- Asistencia nutricional telefónica
- Asistencia legal telefónica
- Asistencia financiera
¿Cuándo pagan Mujeres con Bienestar en diciembre 2025?
Si eres beneficiaria de este programa social… ¡Toma nota! Podrás terminar el 2025 con un apoyo económico extra a partir de este lunes 15 de diciembre, según anunció Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia en el Edomex.
El próximo pago corresponderá al bimestre noviembre-diciembre, y será el último del año.
De acuerdo con lo anunciado por el titular de la secretaria en el evento Logros del Bienestar, el recurso comenzará a pagarse a partir del lunes 15 de diciembre y se extenderá al martes 16 y miércoles 17.
El calendario queda de la siguiente forma, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de las beneficiarias:
- Lunes 15 de diciembre: Grupo 1 (A, B, C, D) Grupo 2 (E, F, G, H)
- Martes 16 de diciembre: Grupo 3 (I, J, K, L, M) Grupo 4 (N, Ñ, O, P, Q)
- Miércoles 17 de diciembre: Grupo 4 y Grupo 5 (S, T, U, V, W, X, Y y Z)
