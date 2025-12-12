La gripe H3N2, también conocida como “super gripe”, está encendiendo las alertas de varios países en el mundo, incluido México, quien ya emitió un comunicado con respecto a esta enfermedad. A buena parte de la población aún no le quedan claros cuáles son los síntomas del H3N2, ni cómo pueden diferenciarlo de otro tipo de gripe. Por tal motivo, aquí te contamos cuáles son los malestares que provoca la considerada influenza más agresiva de la temporada y dónde puedes vacunarte gratis. ¡Toma nota!

En los últimos días mucho se ha hablado del aumento de casos de la gripe H3N2 que ya ha provocado el cierre de varias escuelas de Reino Unido, lugar en el que tamnbién el incremento de personas enfermas ha causado que se haya retomado el uso de cubrebocas para evitar la propagación del padecimiento.

La presencia de dicha gripe en varios países ha despertado el miedo de la población, pues se teme se pase por algo similar a lo que se vivió con el COVID-19.

Para que estés atento a la gripe H3N2 es importante que sepas qué es y a qué síntomas debes estar alerta para que, en caso de presentarlos, acudas con tu médico lo más pronto posible.

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza A; su nombre se debe a que proviene de las proteínas presentes en su superficie: la Hemaglutinina 3 (H3) y la Neuraminidasa 2 (N2).

Síntomas de la influenza H3N2 y cómo diferenciarla de una gripe o resfriado

Los síntomas de la gripe H3N2 son:

-Fiebre superior a 39 °C

-Dolor en las articulaciones

-Congestión nasal

-Estornudos

-Dolores musculares

-Tos intensa y persistente

-Pérdida del apetito

-Cefalea

-Sensación general de malestar.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés) la diferencia entre la influenza y un resfriado es que la primera presenta fiebre con escalofríos, tos, dolor de garganta, moqueo o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza y fatiga (cansancio), mientras que con el resfriado los malestares son más leves que los síntomas e incluyen moqueo o congestión nasal y no causan problemas graves de salud.

¿Dónde puedes vacunarte gratis de la influenza?

Puedes vacunarte gratis contra la influenza en centros de salud públicos (IMSS, ISSSTE, unidades de la Secretaría de Salud); en clínicas y farmacias privadas también se ofrezce el servicio, pero en estos lugares sí tiene costo.

Secretaría de Salud informa si hay casos de Influenza H3N2 en México; exhorta a la población a vacunarse

Tras la inquietud que ha despertado el aumento de casos de la gripe H3N2 alrededor del mundo, la Secretaría de Salud emitió una tarjeta informativa en la explicó la situación en la que se encuentra el país, si hay algún caso de esta variante de influenza en México y qué medidas se pueden tomar al respecto.

Dijo: “La Secretaría de Salud informa que, hasta el momento, en México no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE mantiene monitoreo y análisis permanente para la detección oportuna de cualquier eventual caso”

Detalló que “el virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México”.

Finalmente, la secretaría de salud exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente COVID-19, influenza y neumococo, conforme al esquema que les corresponda, las cuales “ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud”; precisó que estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo.