Si pasas mucho tiempo frente a la computadora o ves que tus hijos o familiares fuerzan la vista para "alcanzar" a ver algo de lejos, no lo dudes más y saca una cita para un examen de la vista gratis en la Ciudad de México.

Además, si ya usas lentes aprovecha las promociones de fin de año para renovar tus armazones y tal vez ajustar su aumento.

Recomendaciones para cuidar la salud visual

La Secretaría de Salud federal tiene una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades oculares de nuestra familia, entre las que están:

Evitar tallar los ojos

Tomar un descanso intercalado durante el uso prolongado de dispositivos digitales, como computadoras y celulares

Usar lentes solares para cuidarlos de los rayos UV

Acudir una vez al año al oftalmólogo para una revisión

Quienes usen lentes de contactos, hacer el cambio con las manos limpias

No olvides que ante cualquier cambio que notes en tus ojos o visión debes acudir de inmediato a tu centro de salud más cercano.

¿Dónde puedo hacer un examen de la vista gratis?

Contar con una buena vista es indispensable para nuestras actividades diarias por lo que aquí te presentamos el paso a paso para agendar una cita gratis en una de las sucursales +Visión que te queden más cercanas.

Ingresa a www.masvision.mx Da click en la parte derecha de la pantalla en "Agenda gratis tu examen de la vista" Ahora elige CDMX Aparece un mapa y el listado de las sucursales Encuentra la más cercana a tu ubicación y da click en "Agenda cita" En el recuadro que surge escoge: "Examen de la vista" Se despliega un calendario donde podrás ver por día los horarios disponibles Enseguida elige el de tu interés y llena el formulario Selecciona "Confirmar cita" y ¡listo!

Pero si tú ya cuentas con tus lentes, buscar renovarlos o tener otros pares para guardarlos en la bolsa, coche o dejarlos en la oficina, conoce y aprovecha las ofertas de +Visión dando click en este enlace.