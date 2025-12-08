TE RECOMENDAMOS
Mbappé vs Haaland, Modric vs Bellingham y la venganza de Salah: los duelos más explosivos del Mundial 2026
Mundial 2026: México jugará contra Sudáfrica el partido inaugural; estos son sus RIVALES en el grupo A
Si pasas mucho tiempo frente a la computadora o ves que tus hijos o familiares fuerzan la vista para "alcanzar" a ver algo de lejos, no lo dudes más y saca una cita para un examen de la vista gratis en la Ciudad de México.
Además, si ya usas lentes aprovecha las promociones de fin de año para renovar tus armazones y tal vez ajustar su aumento.
Encuentra ofertas en lentes oftálmicos en +Visión en este enlace
Recomendaciones para cuidar la salud visual
La Secretaría de Salud federal tiene una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades oculares de nuestra familia, entre las que están:
- Evitar tallar los ojos
- Tomar un descanso intercalado durante el uso prolongado de dispositivos digitales, como computadoras y celulares
- Usar lentes solares para cuidarlos de los rayos UV
- Acudir una vez al año al oftalmólogo para una revisión
- Quienes usen lentes de contactos, hacer el cambio con las manos limpias
No olvides que ante cualquier cambio que notes en tus ojos o visión debes acudir de inmediato a tu centro de salud más cercano.
Consulta aquí precios especiales en lentes de contacto
¿Dónde puedo hacer un examen de la vista gratis?
Contar con una buena vista es indispensable para nuestras actividades diarias por lo que aquí te presentamos el paso a paso para agendar una cita gratis en una de las sucursales +Visión que te queden más cercanas.
- Ingresa a www.masvision.mx
- Da click en la parte derecha de la pantalla en "Agenda gratis tu examen de la vista"
- Ahora elige CDMX
- Aparece un mapa y el listado de las sucursales
- Encuentra la más cercana a tu ubicación y da click en "Agenda cita"
- En el recuadro que surge escoge: "Examen de la vista"
- Se despliega un calendario donde podrás ver por día los horarios disponibles
- Enseguida elige el de tu interés y llena el formulario
- Selecciona "Confirmar cita" y ¡listo!
Pero si tú ya cuentas con tus lentes, buscar renovarlos o tener otros pares para guardarlos en la bolsa, coche o dejarlos en la oficina, conoce y aprovecha las ofertas de +Visión dando click en este enlace.
[Publicidad]