México ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026 y deberá enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur, y a un tercer país (por definir) en la fase de grupos (A), un sector que promete intensidad desde la primera jornada. Con este sorteo, la Selección Mexicana comienza oficialmente su camino rumbo a la Copa del Mundo que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio de 2026, un torneo histórico por su formato ampliado y por la participación de tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

México, protagonista no solo en la cancha sino también como país sede del Mundial 2026

El sorteo, realizado este viernes en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, se desarrolló en un ambiente invernal mientras miles de aficionados esperaban conocer el destino del Tri. Con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la ceremonia marcó el inicio oficial de un torneo que tendrá a México como uno de los grandes protagonistas dentro y fuera del campo.

México, anfitrión del Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, se enfrentará a Sudáfrica en el partido de apertura del torneo el 11 de junio en el mítico estadio Azteca de la capital mexicana, según el sorteo efectuado este viernes en Washington.

Ambas selecciones, encuadradas en el Grupo A, ya protagonizaron el encuentro inaugural de la Copa del Mundo de 2010 que se disputó en Sudáfrica.

México se convertirá en el primer país en la historia en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). Este hecho consolida al país como uno de los territorios más influyentes en la historia del fútbol internacional.

El papel de México dentro del torneo y su histórica responsabilidad

La Selección Mexicana llega a este Mundial con la esperanza de superar su barrera histórica: nunca ha alcanzado más allá de los cuartos de final. Con la ventaja de jugar en casa y el apoyo de millones de aficionados, el Tri buscará aprovechar el impulso de ser país anfitrión para firmar su mejor actuación mundialista.

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos, y por primera vez, la FIFA designó “favoritos” preestablecidos para evitar cruces tempranos entre potencias como Argentina, España, Inglaterra o Francia. La presencia del Tri en este escenario global no solo representa una oportunidad deportiva, sino también un escaparate económico, turístico y cultural para México.

México, sede clave dentro de la estructura del torneo

Como país coanfitrión, México recibirá una parte fundamental de la fase de grupos y partidos de eliminación temprana. Aunque los duelos de cuartos de final en adelante se realizarán en Estados Unidos, el territorio mexicano será vital para el arranque del torneo, la logística continental y la recepción de miles de visitantes internacionales.

Estadios como el Azteca (CDMX), el Estadio Akron (Guadalajara) y el Estadio BBVA (Monterrey) formarán parte del corazón del Mundial, ofreciendo infraestructura de élite y escenarios emblemáticos que pondrán al país en los ojos del planeta durante más de un mes.

Un sorteo marcado por figuras internacionales y un ambiente histórico

El evento contó con la presencia de estrellas deportivas como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge, además de ser conducido por Rio Ferdinand. El sorteo definió las rutas que las 48 selecciones deberán seguir para avanzar en un torneo que promete romper récords de audiencia, asistencia y alcance global.