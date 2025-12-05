Ya comenzó la cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo, y la emoción crece ante todo lo que llegará a Walt Disney World Resort en Florida. El 2026 estará lleno de grandes ofertas — incluido el Plan de Comidas gratuito para niños en Disney World en 2026—, experiencias nuevas, favoritos renovados y un sinfín de aventuras inspiradas en historias de Disney, Pixar y Lucasfilm.

A inicios de 2026

A principios de este otoño se compartió que las figuras Audio-Animatrónicas de Anna, Elsa y Kristoff en Frozen Ever After, en EPCOT, recibirían nuevas actualizaciones inspiradas en los avances presentados en las figuras de World of Frozen en Hong Kong Disneyland.

Se anunció que estas figuras actualizadas podrán disfrutarse a partir de febrero de 2026, dando nueva vida a esta historia tan querida y llevando nuevamente “Let It Go” a las mentes de quienes recorran esta aventura, ahora con lo más reciente en tecnología Audio-Animatrónica.

Mientras tanto, EPCOT dará la bienvenida al EPCOT International Festival of the Arts 2026, del 16 de enero al 23 de febrero, con platillos artesanales, obras de arte maravillosas y espectáculos de DISNEY ON BROADWAY que celebran la creatividad en todas sus formas.

Para quienes buscan cerrar un día en Walt Disney World con un toque especial, Disney After Hours regresará en 2026 como un evento favorito con boleto por separado, ofreciendo noches mágicas en Disney’s Hollywood Studios, EPCOT y Magic Kingdom Park, con diversión, magia y alimentos y bebidas incluidos. Los boletos ya están disponibles en DisneyWorld.com/AfterHours.

Primavera 2026

Durante la primavera en Florida, el sol brillará y las flores florecerán, especialmente en el EPCOT International Flower & Garden Festival 2026, que regresará del 4 de marzo al 1 de juniocon topiarios encantadores, jardines exuberantes, bocadillos deliciosos en las Outdoor Kitchens y música en vivo con la serie de conciertos Garden Rocks.

En Magic Kingdom Park, Big Thunder Mountain Railroad reabrirá sus puertas con toques de nueva magia y renovaciones que abarcan desde las grietas más profundas hasta la cima de la montaña. Las emblemáticas Rainbow Caverns también regresarán con detalles que prometen más sorpresas que oro.

En Tomorrowland, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin reabrirá con vehículos renovados, nuevos blasters de mano y blancos interactivos, permitiendo a visitantes de todas las edades buscar nuevamente el título de Héroe Galáctico a partir de la primavera de 2026.

Verano 2026

El verano continuará siendo uno de los mejores momentos para visitar Walt Disney World, ideal para disfrutar en familia mientras los niños están de vacaciones.

Cool KIDS’ SUMMER llegará con bailes al estilo GoofyCore en EPCOT, encuentros con personajes y atracciones nuevas y renovadas diseñadas para toda la familia. También se presentarán nuevas ofertas y promociones para las vacaciones de verano, con detalles adicionales disponibles en enero.

Los visitantes que se hospeden en hoteles de la Disney Resorts Collection podrán comenzar sus vacaciones con un chapuzón gracias a la admisión gratuita a un Disney Water Park el día de llegada, incluida en su estadía.

El evento nocturno Disney H2O Glow After Hours regresará a Disney’s Typhoon Lagoon, ofreciendo acceso a atracciones acuáticas, DJ, encuentros con personajes y alimentos seleccionados incluidos después del atardecer.

Para quienes disfrutan de un ambiente deportivo, Banana Ball llegará por primera vez al ESPN Wide World of Sports del 29 al 30 de mayo, trayendo jugadas espectaculares, ocurrencias divertidas y energía de home run. Aunque la lotería para boletos está cerrada, pronto se liberará una cantidad limitada de Premium Food & Beverage Tickets.

En Disney’s Animal Kingdom Theme Park, los adorables cachorros Bluey y Bingo recibirán a los visitantes en Conservation Station a partir del verano de 2026 con juegos, baile y diversión inspirada en su mundo.

En Disney’s Hollywood Studios, “Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!” debutará durante el verano con música, personajes queridos y una aventura para encontrar a Goofy, Daisy y Pluto antes de una gran celebración.

Hacia finales del verano abrirá “The Magic of Disney Animation”, invitando a adentrarse en el mundo de Walt Disney Animation Studios y sus creaciones más icónicas. Tal como en “Once Upon a Studio”, los personajes cobrarán vida, saltarán de sus retratos y se unirán a los visitantes para dibujar y jugar en “Drawn To Wonderland”, inspirada en el arte conceptual de Mary Blair para Alice in Wonderland.

Esta nueva área incluirá también “Off the Page!”, creada junto a Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Imagineering con seis departamentos: Historia, Diseño, Animación a mano, Animación por computadora, Iluminación y Efectos, cada uno con oportunidades únicas para fotografías, desde un storyboard gigante para compartir con Mulán hasta un escenario inspirado en la cámara multiplano junto a Rapunzel.

En Sunset Boulevard, Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets abrirá en el verano de 2026. La versión original con Aerosmith continuará operando hasta la primavera de 2026.

Una nueva misión llegará a Millennium Falcon: Smugglers Run el 22 de mayo de 2026, inspirada en The Mandalorian and Grogu, con más detalles próximos a revelarse.

El año también marcará el 250 aniversario de los Estados Unidos de América, y The Walt Disney Company celebrará “Disney Celebrates America”, incluyendo el regreso de Soarin’ Across America para Memorial Day 2026.

Otoño 2026

El otoño en Walt Disney World Resort en Florida volverá a estar lleno de sabores y magia con el EPCOT International Food & Wine Festival, que incluirá entretenimiento Eat to the Beat, opciones culinarias de todo el mundo y actividades para todas las edades.

Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party regresará en noches selectas a Magic Kingdom Park, con espectáculos encantados, bocadillos especiales y personajes queridos en versiones misteriosas.

Invierno 2026

Disney’s Hollywood Studios volverá a llenar las noches de glamour con Disney Jollywood Nights, ofreciendo entretenimiento temático, delicias gastronómicas, encuentros con personajes y un ambiente festivo.

Magic Kingdom Park celebrará con Mickey’s Very Merry Christmas Party, presentando entretenimiento de temporada, dulces tradicionales y mercancía especial.

Para completar las celebraciones, el EPCOT International Festival of the Holidays presented by AdventHealth regresará con los Holiday Storytellers, platillos reconfortantes en las Holiday Kitchens y la majestuosa Candlelight Processional.

Muchas razones nuevas para visitar Disney World en 2026

A lo largo del año, los visitantes podrán disfrutar novedades como el desfile nocturno “Disney Starlight: Dream the Night Away!” en Magic Kingdom Park; “The Little Mermaid – A Musical Adventure” y “Disney Villains: Unfairly Ever After” en Disney’s Hollywood Studios; la renovada Test Track presented by General Motors en EPCOT; el nuevo espectáculo 4D “Zootopia: Better Zoogether!” en Disney’s Animal Kingdom; y las habitaciones recién renovadas en Disney Resorts Collection.

El 2026 será un año extraordinario para revivir favoritos, descubrir nuevas experiencias y crear recuerdos mágicos en Walt Disney World Resort en Florida.

