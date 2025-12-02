Antes de que finalice el año, los amantes de la astronomía y observadores del cielo oscuro podrán disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes de diciembre: la segunda superluna del 2025 y la última Luna llena que veremos hasta el 2026.

Este fenómeno será la segunda Luna llena más grande del año, llamada Superluna fría, saldrá por el este al anochecer y aparecerá más alta y brillante en el cielo nocturno que cualquier otra Luna del año, explican los expertos.

La Luna Fría de diciembre se distingue por alcanzar la posición más alta en el cielo de todas las Lunas llenas del año. Este fenómeno ocurre en coincidencia con el acercamiento del solsticio de invierno ( 21 de diciembre ) en el hemisferio norte.

En ese momento, el Sol se halla en su punto más bajo durante el día, y de forma opuesta, la luna llena, al encontrarse en el lado contrario al Sol, asciende a su punto más elevado durante la noche.

¿Cuándo habrá Luna llena en diciembre?

La Superluna fría o la Luna llena de diciembre aparecerá en el cielo oscuro brillante y de gran tamaño a partir de l jueves 4 de diciembre a las 17:14 horas , hora central de México.

El fenómeno astronómico, llamado plenilunio por ser el momento en el que la Luna se encuentra completamente iluminada vista desde la Tierra, podrá verse en los días previos y posteriores, desde el miércoles 4 y hasta el viernes 5, según las predicciones en la constelación Tauro.

Se estima que el mejor momento para observar la Superluna fría será al amanecer cuando alcance su máximo tamaño cerca del horizonte.

¿Por qué se le llama Superluna?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Luna llena de diciembre o Luna llena Fría será una superluna debido a que la Luna llena coincidirá con su punto más cercano a la Tierra, un fenómeno llamado perigeo.

Se estima que se vea hasta 7.9 por ciento más grande y 15 por ciento más brillante que un fenómeno promedio.

Su nombre, como el del resto de las Lunas del año, proviene de algunas tradiciones nativas norteamericanas, coloniales y europeas, según remarca The Old Farmer’s Almanac. El nombre aplica tanto para la Luna como para el mes en el que se produce y no tiene que ver con la temperatura del satélite natural.

De hecho, el nombre de Luna Fría es de origen mohawk y se relaciona con las bajas temperaturas que predominan en la Tierra una vez que entra el invierno astronómico en el hemisferio norte.

Otros nombres que recibe la Luna de diciembre relacionados al frío, son Luna de limpieza a la deriva, Luna de árboles explosivos de escarcha, Luna de árboles explosivos, Luna de escarcha, Luna de nieve y Luna de invierno.