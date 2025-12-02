La temporada navideña en Nueva York es un espectáculo único que combina luces, música, tradiciones y entretenimiento para todas las edades. Si visitas la ciudad en diciembre, esta guía te ayudará a descubrir las mejores experiencias: desde el encendido del árbol en Rockefeller Center hasta la caída de la bola en Times Square.

Vacaciones en el Rockefeller Center

El corazón de la Navidad en Nueva York late en el Rockefeller Center. El icónico árbol de Navidad se iluminará el 3 de diciembre, dando inicio a la magia de la temporada. Además, podrás:

Patinar en la pista de hielo del Rockefeller Center , presentada por Chase Freedom.

Relajarte en los Chalets Après Skate.

Disfrutar un dulce en Glaseado o un café especial en Café de Ralph.

o un café especial en Café de Ralph. Comprar regalos únicos en tiendas como Pájaro Gato.

La caída de la bola en Times Square

31 de diciembre – 1 de enero

Recibir el Año Nuevo en Times Square es una experiencia irrepetible. La Gala de Nochevieja reúne a miles de personas para presenciar el descenso de la famosa bola. Además, puedes enviar tus deseos en persona o digitalmente para que se impriman en el confeti que volará durante la celebración.

Espectáculos y actuaciones imperdibles

Nueva York ofrece una cartelera festiva para todos los gustos:

Clásicos navideños

Radio City Rockettes (6 de noviembre – 4 de enero | Midtown Manhattan): El icónico espectáculo regresa para su centenario.

Big Apple Circus (7 de noviembre – 4 de enero | Lincoln Center): Acrobacias y diversión para toda la familia.

Un Cuento de Navidad en PAC NYC (23 de noviembre – 4 de enero) y en el Museo Merchant's House (25 de noviembre – 27 de diciembre): Dos versiones únicas del clásico de Dickens.

Cascanueces en todas sus formas

¡Cascanueces! Ballet Mágico Navideño (28 de noviembre | Washington Heights).

El Cascanueces de George Balanchine (28 de noviembre – 4 de enero | Upper West Side).

El Cascanueces de Brooklyn (6-7 y 13-14 de diciembre | Brooklyn).

Mi Primer Cascanueces (6 – 21 de diciembre | Midtown Manhattan): Una versión de 50 minutos para niños de 3 a 8 años.

El Cascanueces de Keith Michael (13 de diciembre | Flushing, Queens).

En el punto de mira: El Cascanueces de Nueva York (18 y 19 de diciembre | Upper West Side): Una versión divertida con burlesque, títeres y comedia.

Otros espectáculos destacados

Una Navidad de Charlie Brown en vivo (28 de noviembre y 4 de diciembre | Brooklyn).

Era la noche anterior… del Cirque du Soleil (4 – 28 de diciembre | Madison Square Garden).

¡Qué bello es vivir!: obra de radio en vivo (3 – 31 de diciembre | Chelsea).

Alvin Ailey American Dance Theater (3 de diciembre – 4 de enero | Midtown Manhattan).

Exposiciones y experiencias únicas

El Centenario de las Rockettes: Un Siglo de Hermandad (13 de noviembre – 5 de enero | Museo de Broadway): Una exposición especial con vestuarios icónicos y experiencias inmersivas.

Color Factory New York (13 de noviembre – 12 de enero | Soho): Instalación festiva llena de color y confeti.

Exhibición de trenes navideños en Grand Central (13 de noviembre en adelante | Midtown Manhattan): Trenes en miniatura Lionel y arte de la MTA.

Pinkmas en Edge con el Museo del Helado (14 de noviembre – 5 de enero | Hudson Yards): Una experiencia rosa con vistas panorámicas.

Espectáculo de trenes navideños en el Jardín Botánico de Nueva York (15 de noviembre – 11 de enero | El Bronx): Réplicas de monumentos y trenes en miniatura.

Árbol Navideño de Origami (24 de noviembre en adelante | Museo Americano de Historia Natural).

Árbol y belén barroco napolitano en el Met (25 de noviembre – 6 de enero | Upper East Side).

Un cuento de Navidad: El manuscrito original (25 de noviembre – 11 de enero | Biblioteca Morgan).

Eventos navideños en la tienda de Harry Potter (6 de noviembre – 1 de enero | Flatiron District).

Luces y decoraciones espectaculares

Brilla intensamente en Hudson Yards (17 de noviembre en adelante): Más de dos millones de luces y globos iluminados.

Paisaje de luz en el Jardín Botánico de Brooklyn (21 de noviembre – 4 de enero).

Luces navideñas en el Zoológico del Bronx (21 de noviembre – 4 de enero).

Espectáculo de luces de Saks Fifth Avenue (24 de noviembre | Midtown Manhattan).

Música y cultura

Chris Botti en Blue Note Jazz Club (8 de diciembre – 4 de enero | Greenwich Village).

Vacaciones con la Filarmónica de Nueva York (10 – 20 de diciembre | Upper West Side).

La flauta mágica en el Met (11 de diciembre – 3 de enero).

Festividades en la Catedral de San Juan el Divino (13 – 31 de diciembre).

54 Below celebra Hanukkah (15 de diciembre | Midtown Manhattan).

La Navidad vive aquí con Norm Lewis (18 – 24 de diciembre | Midtown Manhattan).

Concierto de invierno en el Museo de Eldridge Street (25 de diciembre | Lower East Side).

Consejos para tu visita a Nueva York

Reserva con anticipación: Las entradas para espectáculos y actividades se agotan rápido.

Abrígate bien: Las temperaturas en diciembre son bajas, especialmente en actividades al aire libre.

Planea tu transporte: Usa el metro para moverte entre Manhattan, Brooklyn y Queens.

Nueva York en Navidad es una experiencia mágica que combina tradición, cultura y entretenimiento. Desde el encendido del árbol en Rockefeller Center hasta la fiesta de Año Nuevo en Times Square, cada rincón de la ciudad vibra con espíritu festivo.