Este verano, Magic Kingdom Park estrenará Disney Starlight: Dream the Night Away, un nuevo desfile nocturno que promete llenar el parque de luz, música y magia. El equipo de Disney Live Entertainment ha trabajado a nivel global en su desarrollo, desde la construcción de carrozas hasta la grabación de la banda sonora en Londres.

Entre las grandes revelaciones, se presentó el póster oficial del desfile, que captura la esencia de la celebración y muestra personajes icónicos, incluidos algunos aún no anunciados. Una de las atracciones más esperadas es la espectacular carroza inspirada en Coco, la película de Pixar Animation Studios.

Los sonidos de la música de mariachi anunciarán la llegada de una majestuosa Pepita, con las alas extendidas, mientras Miguel toca su guitarra sobre un resplandeciente puente de cempasúchil hacia la Tierra de los Muertos.

Disney World. Cortesía: Disney World Latino

Otras carrozas destacadas incluyen:

El Hada Azul, que inicia el desfile con su varita mágica iluminando el cielo.

Peter Pan, Wendy y Elsa, con su propia magia especial.

Isabela Madrigal, debutando en Magic Kingdom Park con su escena floral de Encanto.

Moana, navegando sobre olas bioluminiscentes junto a Pua, HeiHei y la manta raya que representa a su abuela Tala.

Las princesas de Disney, en una carroza inspirada en el arte de Mary Blair, con los queridos príncipes y princesas como Aurora y el Príncipe Felipe, Tiana y el Príncipe Naveen, Bella y la Bestia, y Cenicienta y el Príncipe Azul.

Este desfile nocturno promete ser una experiencia inolvidable para los visitantes de Magic Kingdom Park, combinando la magia de Disney con la belleza de sus historias y personajes más queridos.

Ningún lugar en el mundo condensa la magia de Disney como Magic Kingdom. Es uno de los 4 parques de Disney World Resort y se le considera la joya de la corona por tener el Castillo de Cenicienta, así como atracciones y espectáculos que remontan a la fantasía.

También es el mejor parque para niños pequeños porque la mayoría de sus atracciones no son intensas y están inspiradas en clásicos Disney, como las princesas, Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan.

Es donde hay más presencia de Mickey y sus amigos y de las princesas, quienes amenizan los días con desfiles.

Las atracciones se dividen en 7 tierras temáticas: Adventureland, Fantasyland, Frontierland, Liberty Square, Main Street USA y Tomorrowland.

Mejores atracciones de Magic Kingdom

TRON Lightcycle/Run: Es la montaña rusa más rápida de Disney World y apenas fue inaugurada este 2023. El equipo naranja y el equipo azul compiten en una carrera basada en la película de ciencia ficción de Disney TRON: Legacy.

Space Mountain: Es un clásico de Tomorrowland. Consiste en una montaña rusa inmersiva y techada que te adentra en el espacio. Está totalmente oscura y se ven destellantes las estrellas. Combina un escenario precioso con la sorpresa de no saber dónde está la siguiente caída.

Haunted Mansion: Da un paseo tenebroso por una mansión embrujada. Verás espíritus y fantasmas en una de las atracciones más clásicas de todo Disney World.

Seven Dwarfs Mine Train: Entra a la mina de diamantes de Blancanieves y los Siete Enanos. Es un paseo en montaña rusa que te hará emocionarte.

Happily Ever After: Por la noche no te pierdas el show nocturno de fuegos artificiales Happily Ever After, con una proyección de Mapping por Main Street. Dura 18 minutos y es posible que te conmueva hasta las lágrimas.

Castillo de Cenicienta: El Castillo de Cenicienta es icónico y, sin duda, causará emoción en los niños. Al cruzarlo encontrarán Bibbidi Bobbidi Boutique con flamantes vestidos de princesas.