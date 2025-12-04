La artista catalana Rosalía anunció este jueves las fechas de su próxima gira internacional para presentar su cuarto disco, ‘Lux', que tendrá a distintas ciudades de México como destino, arrancando el 15 de agosto en Guadalajara (oeste) para continuar en Monterrey (norte) y concluir con dos fechas en la capital mexicana.

Según precisó la promotora Ocesa, Ciudad de México recibirá a la intérprete de ‘La Perla’ el 24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, mientras que en el estado de Jalisco estará presentándose en la Arena VFG el día 15 y en la capital de Nuevo León en la Arena de Monterrey el 19 del mismo mes.

¿Cómo comprar en la preventa Banamex boletos para Rosalía?

En el portal de la boletera se marcan tres fechas importantes para la compra de boletos para el tour mundial de Rosalía, entre ellos la preventa exclusiva para Banamex:

Venta Fans : martes 9 de diciembre arranca de 9:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche

: martes 9 de diciembre arranca de 9:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche Preventa Banamex : miércoles 10 de diciembre a las 11:00 de la mañana hasta 11:59 de la noche

: miércoles 10 de diciembre a las 11:00 de la mañana hasta 11:59 de la noche Venta general: jueves 11 de diciembre de 2025 inicia a partir de las 11:00 de la mañana

Para la preventa Banamex recuerda que debes de ser cuentahabiente del banco, al cual deberás solicitar previamente un código que ingresarás el próximo miércoles para adquirir tus boletos.

Hay que destacar que Ocesa detalló que en Norteamérica y Latinoamérica, la gira ofrecerá “una variedad de diferentes paquetes y experiencias VIP para que los fans lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel”.

“Los paquetes varían, pero incluyen boletos premium, acceso al lounge VIP previo al show, un paquete exclusivo de merch (mercancía), entrada anticipada y más”, agregó la promotora de eventos.

¿Cuándo inicia Rosalía su giran mundial en 2026?

La noticia de la gira, que comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, es de las más esperadas de 2026 luego de que la cantautora española publicara ‘Lux’, producido por Live Nation, el 7 de noviembre de este año y se convirtiera en el disco más escuchado de una artista de habla hispana en la plataforma de Spotify.

Con este tour la compositora inaugurará su presentación más ambiciosa en solitario sobre los escenarios, ya que contará con:

42 conciertos

Distribuidos en 17 países

Que presenciarán este cuarto disco considerado un éxito para medios veteranos en la música como ‘Rolling Stone’, que lo destacó como uno de los mejores del año.

¿Cuándo fue la última vez que Rosalía estuvo en México?

La última vez que Rosalía estuvo en México fue en 2023, cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la capital mexicana con el ‘Motomami World Tour’.

Tres años más tarde la artista, de 33 años, regresa con ‘Lux’, un proyecto musical que reúne talentos de la talla de: