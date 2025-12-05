Kylian Mbappé contra Erling Haaland en el que será un enfrentamiento de goleadores en la cumbre; Jude Bellingham frente a Luka Modric, ex compañeros en el Real Madrid y rivales por un día con sus selecciones; y Mohamed Salah contra los fantasmas de Thibaut Courtois, serán los duelos estrella de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El sorteo que se celebró en el Centro Kennedy de Washington este viernes no solo emparejó a 48 selecciones en 12 grupos. También cruzó a jugadores de primer nivel mundial que sobre el césped se encontrarán con viejas historias, presentes disputas y nostalgias no muy lejanas.

La venganza de Salah

En el primer caso, los protagonistas serán Courtois y Salah. Bélgica y Egipto están encuadrados en el grupo G y dos viejos conocidos de la Liga Campeones volverán a verse las caras. Salah buscará venganza por las dos finales que perdió ante el Real Madrid en la máxima competición continental.

En 2018 y en 2022, el Liverpool hincó la rodilla frente al conjunto blanco. Salah, entonces, lamentó un par de derrotas que alivió cuando en 2019 alzó la 'orejona' tras superar al Tottenham en la final.

Sin embargo, los enfrentamientos entre ambos están marcados por diferentes acciones. Una, en forma de lesión, la que provocó la salida prematura de Salah en la final de 2018 tras una entrada en la que Sergio Ramos lesionó al egipcio. Se fue llorando del campo y no pudo redimirse cuatro años después, cuando los dos clubes disputaron de nuevo la final.

En esa ocasión, el gran protagonista fue Courtois, que firmó un partido excelso para introducir en las vitrinas del Real Madrid su decimocuarta Liga de Campeones. Fue elegido MVP de la final tras dar un recital de paradas, incluido un mano a mano de Salah frente al belga en el minuto 83 que desesperó al egipcio y que dio el título al Real Madrid. Ahora, en un nuevo ciclo de cuatro años, Salah tendrá la oportunidad de redimirse en el torneo más importante del planeta.

Haaland y Mbappé, voracidad y goles en 90 minutos

En el grupo I, los dos goleadores más importantes del mundo se cruzarán en el duelo que disputarán Francia y Noruega. Erling Haaland, en su primer Mundial, y Kylian Mbappé, en su tercero, pondrán sobre el tapete la voracidad que cada fin de semana sacan a relucir con el Manchester City y el Real Madrid. La temporada de ambos está a años luz del resto de jugadores del planeta.

Las cifras, a estas alturas del curso, asustan. Mbappé pisa con fuerza hacia el récord de tantos en un mismo año natural de Cristiano Ronaldo, que llegó a marcar 59 goles en 2013. Ya acumula 55 en todas las competiciones y en esta temporada ha sumado 25 en apenas 20 partidos. Más de un tanto por duelo, una estadística impresionante que espera mantener hasta el mes de junio, cuando comience el Mundial.

Haaland no se queda muy atrás en la pelea. Ha marcado 20 tantos en los 19 encuentros oficiales que ha disputado en la presente campaña. Sus números son algo más bajos, pero todo puede cambiar en los próximos meses. Y cuando se enfrente a Francia en el Mundial, estará bien arropado por una selección con jugadores de calidad contrastada como Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Julian Ryerson o Patrick Berg.

Hasta el momento, ambos jugadores se han cruzado únicamente en tres ocasiones. En octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2019/20 y en la fase de grupos del curso 2024/25. En el primer caso, Haaland, que entonces jugaba en el Borussia Dortmund, se enfrentó al Mbappé del París Saint-Germain. Ganó el duelo personal con los dos tantos en la ida, pero su equipo cayó eliminado.

Mbappé no pudo vengarse en el duelo que disputó la pasada temporada ante el conjunto inglés. Aunque el Real Madrid ganó 2-3 al City, Haaland volvió a ganar el duelo personal con el francés. Firmó un doblete mientras que el atacante blanco celebró un gol. El duelo personal, de momento, es para el noruego. Gana 4-1. Eso sí, siempre ha sido eliminado por los equipos de Mbappé. El Mundial alumbrará un nuevo capítulo.

Modric-Bellingham, amigos en el Real Madrid y enemigos en el Mundial

El tercer gran duelo de la fase de grupos lo protagonizarán Luka Modric y Jude Bellingham. Croacia e Inglaterra, encuadrados en el grupo L, cuentan en sus filas con dos centrocampistas que son viejos conocidos y amigos en el Real Madrid pero enemigos por un día en un choque en el que defenderán sin tregua los escudos de sus selecciones.

Bellingham y Modric compartieron vestuario durante dos temporadas. La llegada de Bellingham en el curso 2023/24 completó un centro del campo de ensueño que completó Toni Kroos en su última campaña con la camiseta blanca. El medio británico se adaptó a la perfección al Real Madrid y fue uno de los grandes protagonistas de un equipo que aquella temporada ganó la Liga de Campeones, la Liga y la Supercopa de España.

Modric fue uno de los maestros de Bellingham, que cerró su mejor año hasta el momento. Será difícil que repita los 23 goles y las 13 asistencias con las que obsequió a sus aficionados. Sin embargo, la salida de Kroos dejó un hueco enorme y la campaña siguiente el Real Madrid naufragó, Bellingham bajó el nivel y Modric terminó una gloriosa etapa en el club presidido por Florentino Pérez. No renovó y se fue al Milan.

El 'mago' croata, camino de los 41 años, disputará el que será su último Mundial. En Rusia 2018 y en Catar 2022 se quedó en la orilla del éxito con un subcampeonato y un tercer puesto.

En su 'último baile' dará sus últimos pasos junto a Bellingham, que intentará no quedar a la sombra de un centrocampista que ya ha dicho casi todo en el mundo del fútbol. El jugador inglés peleará contra un viejo conocido para seguir sus pasos y hacer historia en una Copa del Mundo