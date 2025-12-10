La población de México y de varias partes del mundo está preocupada por el reciente aumento de casos de una nueva gripe denominada H3N2; esta variante ha provocado que en Reino Unido se estén retomando medidas como las implementadas durante la pandemia por COVID-19. ¿Qué es y cuáles son los síntomas de este padecimiento? Te compartimos lo que dicen los expertos sobre esta enfermedad.

En redes sociales, distintas cuentas y medios de comunicación han compartido información sobre el aumento de la presencia de esta nueva gripe, la cual aseguran está avanzando y registrando nuevos casos en distintas regiones del mundo.

Es por estos motivos que la población se mantiene en alerta y ha manifestado su preocupación; también han señalado desconocer los síntomas y si hay una vacuna con la cual puedan protegerse, sobre todo, a grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas y niños.

¿Qué es la gripe H3N2?

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A; su nombre se debe a que proviene de las proteínas presentes en su superficie: la Hemaglutinina 3 (H3) y la Neuraminidasa 2 (N2).

De acuerdo con el documento “Alerta Epidemiológica Influenza estacional en la Región de las Américas: cierre de temporada 2025 hemisferio sur inicio de temporada 2025-26 hemisferio norte”, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en México “predominaron las detecciones de influenza A(H1N1)pdm09, en los Estados Unidos de América y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2). En los meses recientes, la circulación del virus A(H3N2) subclado K (J.2.4.1) ha aumentado rápidamente en Europa y varios países de Asia”.

¿Qué síntomas está dando la nueva gripe H3N2?

Los síntomas de la gripe H3N2 son:

Fiebre superior a 39 °C

Dolor en las articulaciones

Congestión nasal

Estornudos

Dolores musculares

Tos intensa y persistente

Pérdida del apetito

Cefalea

Sensación general de malestar.

¿Cómo evitar contagiarse de la gripe H3N2?

El pasado 4 de diciembre, la OPS emitió una alerta epidemiológica ante el inicio de la temporada de mayor circulación de la influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte. Entre las recomendaciones que dio están las siguientes:

-Garantizar la vacunación contra los virus respiratorios, asegurando una alta cobertura en los grupos de alto riesgo.

-Reforzar la vigilancia de tres virus principales: la influenza, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2.

-Lavado de manos

-Estornudo de etiqueta (cubrirse al toser o estornudar).

-Aislamiento en casa si presentas fiebre, por lo que debes evitar ir a lugares públicos, incluyendo el trabajo y la escuela.