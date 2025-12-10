La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles una posible intervención de Estados Unidos en México, como volvió a sugerir el presidente estadounidense, Donald Trump, al remarcar que "no es necesario" y su país es "soberano".

"Eso (la intervención) no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad", afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

En una entrevista con el medio estadounidense Politico, este martes, Trump dijo que podría ordenar operaciones militares en México contra los carteles de droga, incluso ataques similares a los que ya autorizó contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas caribeñas, cerca de Venezuela y Colombia.

Cuestionada sobre la insistencia de Trump en estas intervenciones pese al entendimiento con México, Sheinbaum rechazó posicionarse de manera reiterada.

"No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso", sostuvo Sheinbaum.

Las declaraciones de Trump ocurren en medio del operativo Lanza del Sur, que el Gobierno de Estados Unidos lleva a cabo para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, argumento utilizado para destruir una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas. EFE