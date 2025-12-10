Emily Ratajkowski rompió el internet luego de publicar una serie de fotografías suyas luciendo pequeñas prendas lenceras negras con las que hizo alarde de su impresionante silueta y abdomen marcado.

La supermodelo, de 34 años, apareció en una publicación dedicada a hacerle publicidad a la marca de lencería Lounge con la que ha estado trabajado en los últimos meses como modelo principal y embajadora en redes sociales.

Posó frente a la cámara ataviada con un sostén push up de encaje con detalles traslúcidos, a juego con un bikini de corte bajo que dejó a la vista su trabajado derrierè; la celebridad se encargó de posar desde sus mejores ángulos para lucir su figura marcada y belleza natural.

Al conjunto le sumó una camisa blanca desabotonada, pendientes con cristales incrustados; posó sosteniendo una taza azul, frente a una pintura en lo que parece ser una amplia habitación de su casa en Nueva York. “En casa con @lounge_ por @morgan.maher”, escribió en la publicación hecha en Instagram.

Llevó su cabello peinado con raya en medio, flequillo de cortina y mechones lacios sobre sus hombros; su rostro se lució con una capa de maquillaje en tonalidades naturales, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush color canela sobre los pómulos.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales poco después de ser publicadas en Instagram, atrayendo la atención de sus millones de fanáticos que quedaron embelesados con su belleza y sensualidad.

Después de su divorcio en 2022, Emily parece haberse dado una nueva oportunidad en el amor con el cineasta francés Romain Gavras, quien salió con Dua Lipa durante 2023.

Recientemente, la nueva pareja fue vista paseando de la mano en Nueva York donde ella reside con su familia. Al parecer Emily y Gravas, de 44 años, acaban de iniciar su romance ya que hace poco ambos estuvieron en otras relaciones.

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado sobre su romance, pero a ojos de los fanáticos y de la prensa internacional, ambos parecen estar en un noviazgo serio.

Poco antes de que la pareja se dejara ver en público, Emily fue vinculada románticamente con el actor Austin Butler entre agosto y septiembre luego de ser vistos en varias citas en Nueva York.

En una entrevista que dio a Vanity Fair Hollywood Issue, el actor de Elvis desmintió los rumores de romance entre ellos, destacando que son sólo buenos amigos y que suelen reunirse con frecuencia. La celebridad destacó que está soltero actualmente.

“La verdadera respuesta es que tengo muchos amigos, y somos amigos, y cenamos juntos, y somos amigos”, señaló.

Además de Austin, la modelo de raíces británicas fue relacionada con el cantante de música country Shaboozey el año pasado, antes de salir formalmente con Gravas.