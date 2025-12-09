Heidi Klum le robó suspiros a sus seguidores de redes sociales tras compartir un video en sus redes sociales luciendo más bella y sensual que nunca en topless.

La supermodelo posó frente a su cámara luciendo únicamente un bikini de hilo en color morado, dejando su torso descubierto para aprovechar al máximo el Sol y broncearse por completo.

En las imágenes, Heidi aparece recostada sobre su pecho a la orilla de la piscina. La modelo alemana se lució sin maquillaje, con su cabello rubio peinado en mechones naturales y flequillo degrafilado.

La celebridad recientemente fue tema de conversación por su participación en el sorteo de la FIFA para el Mundial de futbol 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

En el evento se unió a otras celebridades de alto perfil que acudieron como invitados especiales y números musicales, como Tom Brady, Shaquille O’Neal y Robbie Williams, quien interpretó uno de los temas oficiales de la justa mundialista.

Además de ser una de las protagonistas del sorteo, Heidi Klum fue conversación en redes después de hablar sobre su edad y cómo se siente física y mental mente tras llegar a los 52 años.

“Para mí, ser mayor no importa. No me avergüenzo de mi edad ni de mi cuerpo. Creo que cada uno debería hacer lo que quiera. Me gusta ir por ahí sexy, incluso ahora, a los 52”, señaló.

“El mayor error sobre tener 50 años es creer que estás en el estante. No estás en el estante. Estamos en ese estante, a la vista de todos”, añadió.

Heidi continuamente envía mensajes a sus seguidores de positividad corporal, especialmente a sus fans mayores de 50 años en los que las insta a no dejarse intimidar por estereotipos ni sentirse “fuera del mercado”.

Con sus declaraciones sobre lo bien que se siente a su edad y cómo lo demuestra públicamente, la celebridad alemana vuelve a posicionarse como una figura que desafía las normas, inspira autenticidad y celebra el derecho de cada mujer a mostrar su cuerpo como quiera, a cualquier edad.