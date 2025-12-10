La actriz Elizabeth Hurley sorprendió a sus 3.2 millones de seguidores en Instagram al lucirse en lencería transparente mientras se acurrucaba con su novio, el cantante de country Billy Ray Cyrus.

La estrella británica publicó una fotografía donde aparece vestida en lencería negra de malla transparente y encaje, al parecer de Versace. Presume la belleza de su rostro con un maquillaje donde el protagonista fue el delineador negro.

Billy Ray usa una chamarra de mezclilla negra, lentes de sol y abraza a Elizabeth de la cintura y la cabeza.

La actriz británica, de 60 años, y el ícono de la música country, de 64, no ocultaron su amor mientras posaban para la cámara. La pareja, que oficializó su relación en abril, se mostró más unida que nunca.

Hurley y Cyrus se conocieron en el rodaje de la película Navidad en el Paraíso (2022), y desde entonces han mantenido una relación que, según la actriz, ha sido “inesperadamente armoniosa”. En declaraciones recientes, Hurley comentó:

“Creo que a la gente le sorprendió un poco que Billy y yo estuviéramos juntos. Pero somos bastante parecidos y nos llevamos de maravilla. A ambos nos encanta reír, la música country, las películas… y las botas vaqueras, sin duda”.

Fuentes cercanas aseguran que Billy Ray está completamente enamorado de Elizabeth Hurley:

“Él piensa que ella es la mujer más hermosa del mundo y se siente increíblemente afortunado. La mima muchísimo con regalos, pero sobre todo disfrutan escuchando discos y haciéndose reír mutuamente”, reveló una fuente al tabloide The Sun.

Este año, Hurley celebró su cumpleaños número 60 y reflexionó sobre cómo la vida mejora con la edad:

“En algunos aspectos mejora. Siento que, a medida que adquieres más confianza, realmente conoces a tus amistades”, dijo en entrevista con Daily Star.

La actriz destacó la importancia de las relaciones duraderas, mencionando su amistad de más de 30 años con Elton John como ejemplo.