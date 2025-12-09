Si estás planeando una escapada a Nueva York, enero y febrero son los meses ideales para hacerlo. Se anunció el inicio de la Semana Hotelera de Nueva York, una oportunidad única para hospedarte en algunos de los mejores hoteles de la ciudad con 25% de descuento.

Esta promoción estará vigente del 2 de enero al 12 de febrero, y ya puedes reservar tu estancia en más de 140 hoteles participantes.

¿Por qué aprovechar NYC Hotel Week?

Desde su lanzamiento en 2022, este programa se ha convertido en una de las mejores opciones para quienes desean disfrutar de la Gran Manzana sin gastar de más.

Enero y febrero son meses perfectos para explorar la ciudad con menos aglomeraciones y aprovechar descuentos no solo en hoteles, sino también en restaurantes, espectáculos de Broadway, museos y atracciones gracias al programa NYC Winter Outing.

Imagina recorrer Central Park cubierto de nieve, patinar en el Rockefeller Center, asistir a una obra en Broadway y terminar el día en un hotel de lujo… Sin embargo, es probable que el clima sea adverso.

Fechas clave y cómo reservar con descuento

Periodo de la promoción: del 2 de enero al 12 de febrero.

Descuento: 25% en tarifas estándar.

Reservas: disponibles en nyctourism.com/hotelweek .

Puedes filtrar por distrito y vecindario, con opciones en más de 30 zonas de la ciudad.

Lista de hoteles participantes

Aquí te compartimos algunos de los hoteles destacados que forman parte de la promoción:

W New York – Union Square

Lotte New York Palace

New York Marriott Marquis

New York Hilton Midtown

The Plaza Hotel

The Pierre, A Taj Hotel

Ace Hotel Brooklyn

Wythe Hotel

Romer Hell's Kitchen

Radio Hotel

The Rockaway Hotel

Renaissance New York Flushing at Tangram

The Renwick Hotel

Moxy NYC Lower East Side

Four Points by Sheraton Midtown Times Square

Hotel Belleclaire (Upper West Side)

The Times Square Edition

Yotel New York at Times Square West

Hotel Indigo NYC Financial District

Hilton Garden Inn Midtown East

Aloft Chelsea

Homewood Suites by Hilton Times Square South

TownePlace Suites Times Square

La lista completa incluye más de 140 hoteles en Manhattan, Brooklyn, Queens y otros distritos. Puedes verla aquí .

Consejos para conseguir el mejor precio

Reserva con anticipación: las habitaciones con descuento se agotan rápido.

Elige días entre semana: suelen tener menor demanda que los fines de semana.

Combina con otras ofertas: aprovecha NYC Restaurant Week y Broadway Week para ahorrar en comida y entretenimiento.

Filtra por vecindario: si buscas estar cerca de Times Square, Broadway o Central Park, selecciona hoteles en Midtown Manhattan.

No dejes pasar esta promoción y planifica tu viaje para vivir la ciudad con precios bajos.