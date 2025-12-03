Una compañía retiró más de 260,000 envases de queso rallado en 31 estados de Estados Unidos debido a la posible contaminación con fragmentos de metal, informaron las autoridades sanitarias estadounidenses.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (conocida como la FDA por sus siglas en inglés) indicó que la compañía, Great Lakes Cheese Co., retiró los productos de diversas cadenas incluidas Target, Walmart y Aldi.

El retiro incluye varios tipos de quesos como mozzarella, estilo italiano, estilo pizza, mozzarella y provolone, y mozzarella y parmesano.

El retiro tiene una clasificación de Clase II, porque el producto "puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota", según el sitio web de la FDA.

Un representante de la FDA señala que ingerir fragmentos de metal puede causar lesiones como daño dental, laceración de la boca o garganta, o laceración o perforación del intestino.