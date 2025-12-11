Ante la preocupación que está generando el aumento de casos de la gripe alrededor del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió un artículo en el que detalla la situación y brinda información sobre la variante de la influenza H3N2, conocida por algunos como la “super gripe” o la “nueva gripe”; asimismo, lanó una serie de medidas y recomendaciones para evitar la propagación y contagios.

En los últimos días, la población en general ha manifestado su preocupación e interés por la gripe H3N2, una variante de la influenza, que ha provocado que en lugares como Reino Unido se retomen medidas similares a las que se utilizaron por el COVID-19, tales como el uso de cubrebocas y el cierre de escuelas.

Además, se dio a conocer que también algunos hospitales Reino Unido están saturados, por lo que el personal sanitario se ha visto rebasado debido a la situación. Ante este panorama es que la OMS lanzó el 10 de diciembre de 2025 un artículo titulado “Gripe estacional - Situación mundial”. En dicho texto explica la actividad de la influenza estacional y en qué situación se encuentran varias regiones del mundo, sobre todo con la gripe H3N2.

“La actividad de la influenza estacional ha aumentado globalmente en los últimos meses, con una mayor proporción de virus de influenza estacional A(H3N2) detectados”, señala la OMS al inicio del documento.

Prosigue: “Este aumento coincide con la llegada del invierno en el hemisferio norte y un incremento en las infecciones respiratorias agudas causadas por la influenza y otros virus respiratorios que se observan típicamente en esta época del año. Si bien la actividad global se mantiene dentro de los rangos estacionales esperados, se han observado aumentos tempranos y una actividad mayor de lo típico en esta época del año en algunas regiones. Los virus de la influenza estacional, incluidos los virus A(H3N2), evolucionan continuamente con el tiempo. Desde agosto de 2025, se ha observado un rápido aumento de los virus del subclado A(H3N2) J.2.4.1 alias K detectados en varios países según los datos de secuencia genética disponibles”.

Medidas para evitar contagio de influenza H3N2 según la OMS

De manera general, para no contagiarse de gripe, la OMS recomienda:

Vacunación .

. Lavado de manos .

. Protocolo al toser y estornudo de etiqueta.

Aislamiento en caso de enfermedad respiratoria .

. Uso de mascarillas y cubrebocas.

¿La vacuna de la influenza te protege de la gripe H3N2 según la OMS?

Según la OMS, las primeras estimaciones sugieren que la vacuna contra la influenza continúa brindando protección contra la hospitalización tanto en niños como en adultos, “aunque su efectividad contra la enfermedad clínica durante la temporada actual sigue siendo incierta”.

Además, explican que “las vacunas siguen siendo esenciales, especialmente para las personas con alto riesgo de complicaciones por la influenza y sus cuidadores. Si bien existen algunas diferencias genéticas entre los virus de la influenza circulantes y las cepas incluidas en las vacunas, la vacuna contra la influenza estacional aún puede brindar protección contra virus derivados y otras cepas virales incluidas en la vacuna”.

¿Cómo saber si es influenza o un resfriado?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés) la diferencia está en los síntomas, ya que con la influenza se presenta fiebre con escalofríos, tos, dolor de garganta, moqueo o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza y fatiga (cansancio), mientras que con el resfriado los malestares son más leves que los síntomas e incluyen moqueo o congestión nasal y no causan problemas graves de salud.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

Los síntomas de la gripe H3N2 son:

-Fiebre superior a 39 °C

-Dolor en las articulaciones

-Congestión nasal

-Estornudos

-Dolores musculares

-Tos intensa y persistente

-Pérdida del apetito

-Cefalea

-Sensación general de malestar.