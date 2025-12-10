El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos incautó un petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El uso de fuerzas estadounidenses para incautar un petrolero es increíblemente inusual y marca el esfuerzo más reciente de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Estados Unidos ha acumulado su mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental. La campaña está enfrentando un creciente escrutinio por parte del Congreso estadounidense.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y luego agregó que “fue incautado por una muy buena razón”.

Trump expresó que “otras cosas están sucediendo”, pero no ofreció detalles, diciendo que hablaría más sobre el tema más adelante. Cuando se le preguntó qué sucedería con el petróleo a bordo del buque, Trump dijo: “Bueno, lo mantendremos, supongo”.

La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos y apoyado por la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El funcionario añadió que el decomiso se llevó a cabo bajo la autoridad de las leyes federales de Estados Unidos.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce alrededor de 1 millón de barriles al día. Excluida de los mercados petroleros globales por las sanciones de Estados Unidos, la empresa estatal de petróleo vende la mayor parte de su producción a gran descuento a refinerías en China.

Las transacciones generalmente involucran una red compleja de intermediarios oscuros, ya que las sanciones han ahuyentado a comerciantes más establecidos. Muchas son empresas fantasma, registradas en jurisdicciones conocidas por su clandestinidad. Los compradores despliegan petroleros fantasma que ocultan su ubicación y transfieren sus valiosos cargamentos en medio del océano antes de llegar a su destino final.

Maduro no habló de la incautación durante un discurso ante una manifestación organizada por el partido gobernante en Caracas, la capital de Venezuela. Pero dijo a los seguidores que el país está preparado “para romperle los dientes al imperio norteamericano si fuera necesario”.

Flanqueado por altos funcionarios, el mandatario venezolano señaló que son “los únicos que garantizamos la paz y la estabilidad y el desarrollo armónico de Venezuela, Suramérica y el Caribe”.

Maduro asegura que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo.

Entre las concesiones que Estados Unidos ha hecho a Maduro durante negociaciones pasadas se encuentra la aprobación para que la gigante petrolera Chevron Corp. reanude la extracción y exportación de petróleo venezolano. Las actividades de la corporación en el país sudamericano resultaron en un salvavidas financiero para el gobierno de Maduro.

El martes, el ejército estadounidense voló un par de aviones de combate sobre el Golfo de Venezuela en lo que parecía ser lo más cercano que aeronaves militares habían llegado al espacio aéreo del país sudamericano. Trump ha dicho que habrá pronto ataques terrestres, pero no ha ofrecido detalles.

La administración Trump está enfrentando un creciente escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses sobre la campaña de ataques a embarcaciones, que ha matado al menos a 87 personas en 22 operativos conocidos desde principios de septiembre, incluido un ataque de seguimiento que mató a dos sobrevivientes aferrados a los restos de una lancha después del primer impacto.

Algunos expertos legales y demócratas dicen que esa acción pudo haber violado las leyes que rigen el uso de la fuerza militar letal.

Los legisladores en Estados Unidos exigen ver los videos sin editar de los ataques, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los líderes del Congreso el martes que aún estaba evaluando su divulgación. Hegseth proporcionó una sesión informativa clasificada para los líderes del Congreso junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Se desconoce quién es el propietario del petrolero o bajo qué bandera nacional navegaba. La Guardia Costera de Estados Unidos remitió una solicitud de comentarios a la Casa Blanca.