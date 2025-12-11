El presidente de Rusia, Vladímir Putin, Vladímir Putin, expresó este jueves su apoyo al Gobierno venezolano en una conversación telefónica con el líder del país latinoamericano, Nicolás Maduro, informó el Kremlin.

"Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa", señaló la Presidencia rusa en un comunicado.