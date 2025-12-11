Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo, consintió a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías de sí misma, tomadas durante una salida nocturna por Abu Dabi.

En las imágenes, la modelo e influencer se ve más bella y radiante que nunca, luciendo un ajustado conjunto y un bolso Hèrmes Birkin, valorada en más de 70 mil dólares. Posó frente a la cámara vestida con jeans de tubo y cintura alta que ayudó a destacar su silueta de impacto y curvas trabajadas, a juego con un suéter negro y una bufanda de pelo.

Al conjunto le sumó un par de botas hasta la rodilla negras, una gorra del mismo tono, un reloj con cristales incrustados y la exclusiva joyería de diamantes que suele utilizar, incluido el anillo de compromiso que le entregó el futbolista portugués.

“Ayer me construyó. Hoy me transforma”, escribió en el pie de foto haciéndole promoción a la marca de moda Alo Yoga.

Hace unos días, Cristiano Ronaldo habló sobre los planes de boda que tienen, detallando que se casarán en el verano de 2026, luego de concluir su participación en el Mundial de futbol, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La pareja planea casarse en Madeira, ciudad natal de Ronaldo, el próximo verano, según se informa. La ceremonia cristiana tendrá lugar en la Catedral de Funchal después de que concluya el Mundial. Posteriormente, la recepción se celebrará en un elegante hotel, de acuerdo con el Jornal da Madeira.

Según contó el astro, su boda se llevará a cabo de manera privada y sencilla, ya que a ella “no le gustan las grandes fiestas, le gustan las cosas privadas”.

En una entrevista con Piers Morgan, además de hablar de sus planes, el jugador reveló los detalles de cómo le propuso matrimonio a su novia, con quien lleva saliendo desde 2016 y con quien comparte dos hijas biológicas.

“Eran como la una de la madrugada. Mis hijas estaban durmiendo en la cama”, recordó. “Una de mis amigas me dio el anillo para ofrecérselo a Gio y mientras se lo estaba dando, mis dos hijos entraron y dijeron: 'Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case'”, agregó.

“Dije: '¡Guau! Este es el momento perfecto para decir que sí'. Era el momento. Sabía que algún día lo haría, pero no lo había planeado para ese instante”

El futbolista decidió seguir con una propuesta inesperada, con sus hijos apoyándolo y compartiendo su felicidad: “Como mis hijas lo dijeron y mis amigas estaban grabando, era lo que yo quería y le ofrecí el anillo. No me arrodillé porque no estaba preparada, pero fue un momento hermoso. Di un discurso”, contó.