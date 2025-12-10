Se prendieron las alarmas en el medio del espectáculo en México luego de que Pepillo Origel mostrara las heridas provocadas tras golpearse en el ojo.

Durante su vida profesional, Juan José Origel, "Pepillo" como le dice su público y la gente que lo quiere, ha conducido algunos de los programas de espectáculos más influyentes en la televisión mexicana, como Ventaneando y La Oreja, por lo que a través de su carrera se ha ganado el cariño de artistas, cantantes, conferencistas e influencers.

¿Qué le pasó a Pepillo Origel?

El pasado martes, Pepillo Origel subió a sus redes una fotografía en la muestra que se lastimó cerca de la ceja, sin embargo, este miércoles subió otra en la que si bien ya cerró la herida se le ven varios moretones cerca del ojo derecho.

Según cuenta el propio conductor el 4 de diciembre sufrió una caída de tal magnitud que los lentes le provocaron la herida y se le hinchó esa parte de la cara, pero como suele ocurrir, al paso de los días le fue saliendo los moretones.

"No saben el caidazo que me di el jueves pasado! Con los lentes me abrí la ceja!!! Gracias a Dios no me pasó nada en el ojo y ya voy mucho mejor solo un poco hinchado y morado, pero ahí la llevo! No se preocupen ya estoy mejor!!!!", escribió en sus redes.

Por supuesto que sus amigos no dejaron pasar de largo las fotos y varios le mandaron sus buenos deseos para su pronta recuperación.

Entre las personalidades del medio del espectáculo que le escribieron está:

Andrea Legarreta : " Te mando mucho amor Pepillo!! Que sanes pronto! !"

: " !" Dr. Cesar Lozano : " Que te mejores Pepillo! Abrazos !! Gracias a Dios no pasó a mayores "

: " " Vicente Fernánde Jr .: " Saludos amigo "

.: " " Maribel Guardia: " Espero estés mejor Pepillo, te mando legión de ángeles verdes "

" Laura Flores : " Cómo???? Pepillo querido como te sientes?"

: " Montserrat Olivier: "Uff mejorare pronto!"

¿Quién le escribió de Ventaneando?

Pepillo Origel fue parte de los primeros conductores que estuvieron al frente del programa de chismes: Ventaneando, lidereado por Paty Chapoy.

Sin embargo, pese a que el proyecto lanzado por Tv Azteca en los 90 fue un parteaguas en la televisión mexicana, el periodista posteriormente, entre críticas, emigró a Televisa donde condujo sus propios programas del mismo estilo.

Luego de que compartió las fotos de su golpe en la cara, Pedrito Sola, compañero entrañable de Ventaneando, le escribió:

"Amigo querido lo siento. Hay que cuidarse de las caídas y a esta edad más que nunca. Te deseo pronta recuperación ".

Foto: IG/Juanjoseorigel

En su segundo posteo, Pepillo Origel agradeció todas las palabras de aliento que tanto amigos como fans le han dejado en sus redes.

"Gracias a Dios ahí la llevo así me amaneció el ojo! Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mi salud!"