Sin importar la polémica causada por la reciente aparición de "La Casita" en el mapa del Estadio GNP para el concierto de Bad Bunny, sus fans no paran de buscar boletos escuchar en vivo "DtMF" "Titi Me preguntó" o "Neverita".

Si tú eres de los reguetoneros que piensan que no pueden perderse esta gira del Conejo Malo, aquí te decimos que cuantas fechas aún están disponibles en México.

¿Cuántos conciertos va a dar Bad Bunny en México?

El reguetonero dará este mes en total ocho conciertos en la Ciudad de México, de los cuales aún estás a tiempo de elegir tu lugar para asistir a siete.

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Lunes 15

Martes 16

Viernes 19

Sábado 20

Domingo 21

Todos arrancan a partir de las 9:00 de la noche, así que llega con tiempo para evitar el tráfico de las posadas.

Guía Completa para el Concierto de Bad Bunny en Estadio GNP: Cómo llegar, accesos y objetos PROHIBIDOS

Si estas buscando cómo llegar al Estadio GNP, aquí te damos las mejores rutas:

Las estaciones del Metro que te facilitarán tu llegada son: Ciudad Deportiva, que te deja cerca de la Puerta 6 o Velódromo, pero si te bajas aquí deberás caminar aproximadamente 15 min

que te facilitarán tu llegada son: Ciudad Deportiva, que te deja cerca de la Puerta 6 o Velódromo, pero si te bajas aquí deberás caminar aproximadamente 15 min Otros de los transportes que te dejan en inmediaciones de este recinto son: la línea 2 del Trolebús y línea 9 del Metrobús, estación Mixiuhca, ambos tienen paradas que, aunque te dejan a varias cuadras podrás evitar parte de la aglomeración que se hace en el Metro.

Recuerda que la dirección completa del Estadio GNP es: Viaducto Río de la Piedad S/N, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, C.P. 08400.

Si buscas llegar en taxi, Uber o Didi revisa la entrada de ingreso que te marca en tu boleto.

¿Listo para asistir al DeBi Tirar Más Fotos World Tour 2025? Aquí te damos la lista de los objetos que están prohibidos que ingreses al estadio: