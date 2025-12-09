Si bien hacer depósitos bancarios suele ser actividades normales y cotidianas para los usuarios de bancos y cooperativas financieras, estas levantan sospecha y son objeto de investigación cuando los movimientos se hacen con montos superiores a los 10,000.

Cuando los usuarios hacen movimientos superiores a los 10,000 en efectivo, así como moneda extranjera, cheques de caja y giros postales, estos son monitoreados por las instituciones financieras, que a la vez informan al gobierno cada detalle de los depósitos que se realice.

Los pagos de salarios no entran en la investigación, aunque los bancos están obligados a hacer reportes al respecto.

La medida no es nueva y busca poner bajo la lupa miles de operaciones en efectivo que antes pasaban desapercibidas y que pueden ser catalogadas como puente para el lavado de dinero, evasión de impuestos y otras actividades ilegales. Aunque suena exagerado, los reguladores quieren revisar a detalle estas transacciones, sobre todo en zonas catalogadas como de “alto riesgo”.

Teniendo en contexto lo anterior, la medida se aplica a través del Departamento del Tesoro, el Sistema de Impuestos Internos (IRS )y FinCEN de Estados Unidos.

De acuerdo con los informes, la medida obliga a los bancos y empresas financieras a reportar con precisión cualquier movimiento en efectivo que supere los 10,000 dólares o depósitos inferiores que sumen en total 10,000 dólares hechos a la misma cuenta.

“La propuesta del Tesoro obliga a los bancos a reportar entradas y salidas brutas, con un desglose por efectivo físico, transacciones con una cuenta en el extranjero y transferencias hacia y desde otra cuenta con el mismo titular”, señaló la agencia.

Con esta medida, ¿es ilegal retirar efectivo? No. Ni el banco ni el IRS prohíben las transacciones bancarias como depositar o retirar dinero de una misma cuenta, pero pone bajo investigación las operaciones cuando el sistema detecta “inconsistencias”.

La regulación del IRS, en parte, dice: "La estructuración es ilegal independientemente de si los fondos provienen de una actividad legal o ilegal".

"La ley prohíbe específicamente realizar una transacción de divisas con una institución financiera de manera que se eludan los requisitos de informe de transacciones de divisas", añade.