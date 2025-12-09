¿Eres jubilado y aún no recibes el pago de tu aguinaldo? Quizás tiene que ver con que formas parte de los pensionados a los que se les entregará dicho dinero hasta el siguiente año. Aquí te compartimos quiénes son los adultos mayores que tendrán que esperar algunas semanas más para cobrar. ¡Entérate y ajusta tu presupuesto!

Una buena parte de los mexicanos que laboran en empresas, oficinas o fábricas ya recibieron su aguinaldo, dinero que les servirá para pagar la mayor parte de los gastos que se presentan en esta temporada del año, en la que se celebran posadas, reuniones, Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

Sin embargo, no sólo los trabajadores mexicanos reciben aguinaldo, ya que también algunos pensionados gozan de este derecho, por lo que pueden cobrarlo al final de año.

No obstante, de acuerdo con las autoridades, ciertos jubilados tendrán que esperar hasta el 2026 para tener el pago que por ley les corresponde, por tal motivo, avisaron con tiempo para que los beneficiarios tomen las medidas pertinentes, midan sus gastos y ajusten su presupuesto.

¿Qué pensionados recibirán pago de aguinaldo hasta enero 2026?

Los pensionados que recibirán su aguinaldo hasta enero 2026 son los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero toma en cuenta que será para esa fecha el depósito de la segunda parte, ya que la primera parte del aguinaldo se entregó en la primera quincena de noviembre.

La segunda parte del aguinaldo para los pensionados ISSSTE se prevé depositar en enero 2026, pero aún no hay fecha confirmada, por lo que te recomendamos seguir de cerca los canales oficiales de comunicación del instituto de salud.

Monto de pago de aguinaldo segunda parte para pensionados ISSSTE

El monto de la segunda parte del aguinaldo dependerá de la pensión mensual de cada beneficiario. Para algunos pensionados del ISSSTE podría ser equivalente a 20 días de salario, sumándose a los primeros 20 días pagados en noviembre, para un total de 40 días de pensión anual.

¿Hasta cuándo se paga el aguinaldo?

De acuerdo con la ley, en México la fecha límite para que los empleadores paguen el aguinaldo es antes del 20 de diciembre.