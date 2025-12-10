Disneyland Resort, conocido como el Lugar más Feliz de la Tierra, se prepara para un 2026 lleno de magia, estrenos y experiencias inolvidables. Si estás pensando en visitar este icónico destino, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber: desde sus parques y hoteles hasta las novedades, festivales y eventos especiales que marcarán el próximo año.

¿Dónde está Disneyland Resort y qué lo hace especial?

Ubicado en Anaheim, California, Disneyland Resort es mucho más que un parque temático: es un complejo que incluye dos parques, hoteles, restaurantes y tiendas inspiradas en las películas y personajes más queridos de Disney. Al cruzar sus puertas, te esperan momentos de diversión y alegría para todas las edades.

Los parques que conforman Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques temáticos:

Disneyland Park

El parque original inaugurado por Walt Disney en 1955. Aquí encontrarás el icónico Castillo de la Bella Durmiente, tierras temáticas como Star Wars: Galaxy’s Edge y Tomorrowland, además de atracciones imperdibles como:

Star Wars: Rise of the Resistance

Big Thunder Mountain Railroad

Space Mountain

Matterhorn Bobsleds

Mickey & Minnie’s Runaway Railway

Y no olvides quedarte hasta el final para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales sobre Main Street.

Disney California Adventure

Este parque destaca por Pixar Pier, la montaña rusa Incredicoaster y la rueda de la fortuna Pixar Pal-A-Round. Además, es el único con Avengers Campus y Cars Land. Sus atracciones más populares incluyen:

Radiator Springs Racers

Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout!

Web Slingers: A Spider-Man Adventure

El espectáculo nocturno World of Color – One, que celebra los 100 años de Disney.

Hospedaje y beneficios exclusivos

Hospedarte en uno de los tres hoteles oficiales del resort —Disneyland Hotel, Disney’s Grand Californian Hotel & Spa y el nuevo Pixar Place Hotel— te da ventajas como entrada anticipada a los parques y acceso directo a Downtown Disney District. Si eliges hoteles externos en Anaheim, perderás estos beneficios.

Cómo llegar

Desde el centro de Los Ángeles, puedes llegar en auto o Uber (aprox. 1 hora) o en transporte público tomando el autobús 406, que cuesta solo $1.75 USD.

Novedades y celebraciones en Disneyland 2026

El próximo año será histórico para Disneyland Resort:

La Celebración del 70.º Aniversario continúa

Desde enero hasta el 9 de agosto de 2026, el resort seguirá con su programación especial:

World of Color – Happiness!

Tapestry of Happiness

El desfile Paint the Night

Wondrous Journeys

The Celebrate Happy Cavalcade

Estreno de “Bluey’s Best Day Ever!”

A partir del 22 de marzo de 2026, llega una experiencia inmersiva inspirada en la serie animada Bluey. El Fantasyland Theatre se transformará en la escuela de Bluey, con:

Shows en vivo con Bluey y Bingo

Juegos interactivos como Keepy Uppy

Aldea de Gnomos y Jardín de Hadas

Comida temática en Troubadour Tavern

Calendario 2026 de Festivales y Eventos

Disneyland Resort también ofrecerá festivales y celebraciones únicas durante todo el año:

Lunar New Year (23 de enero al 22 de febrero)

Día de los Anaheim Ducks (22 de febrero)

Celebrate Gospel (20-21 y 27-28 de febrero)

Disney California Adventure Food & Wine Festival (6 de marzo al 27 de abril)

Disney On the Yard – Yardfest (19 de junio)

D23 Day y Disney Jr. Let’s Play! Party (13 al 16 de agosto)

Halloween Time (21 de agosto al 31 de octubre)

Plaza de la Familia (21 de agosto al 2 de noviembre)

Temporada de Fiestas (a partir del 18 de noviembre)

Eventos nocturnos con boleto separado

Para quienes buscan diversión mágica al caer la noche, Disneyland After Dark regresa con cinco fiestas temáticas en 2026, que incluyen acceso anticipado al parque, entretenimiento exclusivo y descargas ilimitadas de fotos con Disney PhotoPass:

Sweethearts’ Nite (enero y febrero)

¡Nuevo! 70 Years of Favorites (3 y 5 de marzo)

Disney Channel Nite (abril)

Star Wars Nite (abril y mayo)

Pride Nite (junio)

Además, Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party ofrecerá 33 noches en Disney California Adventure entre agosto y octubre.

Más experiencias mágicas en 2026

Nueva misión en Millennium Falcon: Smugglers Run inspirada en The Mandalorian and Grogu (22 de mayo).

Soarin’ Across America para celebrar el 250.º aniversario de EE. UU. (2 de julio).

Regreso del recorrido guiado en Disneyland Railroad (16 de enero).

Apertura de nuevos restaurantes y tiendas en Downtown Disney District, como Earl of Sandwich, Gordon Ramsay at The Carnaby y lululemon.

Inicio de la expansión del resort, que incluirá áreas temáticas de Coco y Avatar, además de la ampliación de Avengers Campus.

Descuentos y ofertas especiales

Oferta de Boletos de Verano para Niños: desde $50 por niño (3 a 9 años) con boleto Park Hopper de 1 día, disponible para visitas entre el 22 de mayo y el 7 de septiembre.

Hasta 25% de descuento en estadías de 4 noches o más en hoteles Disney durante el verano.

Boletos desde $104 en días seleccionados y reservaciones hasta 180 días antes.

Disneyland Resort en 2026 promete celebraciones épicas, estrenos emocionantes, festivales únicos y descuentos imperdibles. Si sueñas con vivir la magia, este es el momento perfecto para planificar tu visita.