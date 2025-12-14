Heidi Klum rompió el internet luego de compartir en sus redes sociales una serie de fotografías tomadas durante una sesión en Venice Beach, California, misma que se realizó para promocionar el programa Germany’s Next Top Model.

En las imágenes, la celebridad alemana se lució ataviada con un glamoroso vestido traslúcido blanco, con escote profundo abierto, falda recta y un chal de pelo. Bajo el atuendo modeló un monokini blanco que delineó la figura de ensueño que conserva a los 52 años.

Sumó un par de pendientes minimalistas, así como joyería discreta y sandalias de tacón de aguja. Lució su belleza casi al natural con ligero labial nude y blush bronceado; su cabello se lució peinado en mechones lacios con flequillo degrafilado.

Previo a la sesión que realizó, la supermodelo participó como jurado en la elección de las próximas estrellas de la industria de la moda.

NO TE PIERDAS: Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

La modelo ha estado en medio de la polémica luego de que se revelaran varias fotografías de Donald Trump coqueteando con Ghislaine Maxwell, pareja sentimental del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

De acuerdo con los datos, dichas imágenes fueron tomadas durante una fiesta privada que ofreció la alemana de 52 años en octubre del 2000, y ahora, casi 25 años después, Heidi está siendo vinculada al caso de Epstein y sus delitos de tráfico sexual junto a personalidades como el expríncipe Andrés, Donald y Melania Trump.

Hasta el momento no hay detalles de la relación y cercanía que tenía Klum con Epstein y con Maxwell, aunque las investigaciones continúan y algunos documentos secretos del caso han estado saliendo a la luz de forma parcial.

Asimismo, Heidi no ha dado declaraciones acerca de las fotografías reveladas de su fiesta ni de sus vínculos con el pedófilo.

En cambio, la modelo ha estado enfocada en los últimos meses en su vida laboral con un sinfín de proyectos, incluida su participación en Germany’s Next Top Model, contratos con marcas como Intimissimi y Calzedonia para ser la modelo principal y su protagónico en el programa Project Runway.

A inicios de año se dio a conocer que Heidi Klum retomaría su lugar en el programa de moda, mismo que dejó en 2018 para enfocarse en otros proyectos.

Según adelantó la revista People, Klum estaría presente en la temporada 21 del programa que se transmitió este año. Luego de un regreso exitoso, Heidi espera estrenar una nueva temporada a través de Disney + en 2026 junto al diseñador Christian Siriano y Nina García.