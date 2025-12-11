El exjurado de Miss Universo Omar Harfouch no quita el dedo del renglón e insiste que en la final de Miss Universo 2025 se cometió y que el triunfo de Fátima Bosch no es legítimo.

Este jueves, Harfouch se lanzó contra la ABC News a quien acusó de proteger a la mexicana, quien ha tenido que lidiar con todo un escándalo mediático.

En sus redes sociales, el empresario arremetió nuevamente contra la tabasqueña, pero ahora involucró al medio estadounidense que, según él, le había solicitado una entrevista escrita.

El exjurado dijo que tras publicarse la nota no apareció la respuesta que dio sobre su posicionamiento en el sentido de que sostiene las " acusaciones de fraude en torno al proceso de votación del certamen y sus llamamientos para la eliminación de Fátima Bosch y Raúl Rocha de sus cargos".

Dijo que se sorprendió al descubrir que había sido censurado por emitir una muy halagadora entrevista con Fátima Bosh.

"Esto convierte al equipo editorial de Good Morning America indirectamente en cómplice del crimen organizado".

Sus fuertes señalamientos no se detuvieron ahí, pues recordó las investigaciones que hay en México en contra del dueño del certamen y sus presuntos vínculos con Bernardo Bosch, padre de Fátima.

"Por qué ABC News ignoró el tema del fraude probado que rodea la selección antidemocrática de Fátima Bosh como Miss Universo, especialmente desde que se ha demostrado que su propio padre tenía vínculos financieros con el presidente de Miss Universe , que es ahora acusado por crimen organizado", escribió Harfouch.

Además, de que retomó nuevamente las declaraciones que hizo el dueño de Miss Universo sobre el visado de Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, en una entrevista con Adela Micha.

En la cual, dijo que de haber ganado la reina de belleza se la habría pasado seis meses imposibilitada en viajar porque su visa requiere muchos trámites para ingresar a otros países, complicando una de las responsabilidades de la ganadora.

Tras esta declaración, la propia Olivia Yacé anunció su rompimiento con la organización.