El escándalo que rodean la corona de Fátima Bosch parece que le está pesando, ya que contrario a lo que se esperaba, la Miss Universo 2025 llegó este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tratando pasar desapercibida y sin comitiva que la recibiera, pese a que esta fue la primera vez que arribaba como ganadora.

"(Esto) no es mi bienvenida, justo tenemos un evento y se supone que veníamos de incógnito. Todavía no es mi bienvenida ", dijo Bosch en un tono serio y apagado a los medios de comunicación que la interceptaron en su aparente intento de escabullirse.

Esto contrario a cómo llegó hace unas semanas a Estados Unidos, donde se mostró sonriente, portando la corona, saludando a sus simpatizantes y respondiendo a la prensa.

¿Cómo fue la llegada de Fátima Bosch a México?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes, evidentemente se muestra que Fátima Bosch no quería ser reconocida por el público, ya que al arribar a la terminal llegó usando una sudadera negra, gorra, grandes lentes obscuros que le cubrían gran parte del rostro.

Además, dos personas intervinieron para llevársela intentando que no tuviera contacto con la prensa mexicana que era la única que la esperaba.

Sin vitoreos ni mariachi, las imágenes también muestran a Miss Universo 2025 renuente a salir y esperando las indicaciones de sus acompañantes, sin embargo, fue necesario solicitar la intervención de un guardia de seguridad para mantener lejos a los medios que querían saber de viva voz su opinión sobre el escándalo mediático que sigue en aumento.

Finalmente, en su camino por los pasillos del AICM, Fátima Bosch respondió algunas preguntas mientras a paso veloz y escoltada trataba de retirarse del lugar.

Aunque aseguró sentirse alegre por haber ganado Miss Universo 2025 y comentar que ya se encuentra trabajando, al ser cuestionada sobre los señalamientos del fraude en el certamen, Bosch se limitó a contestar: " No tengo nada que decir del tema" .

Miss Alzolavoz regresó de incógnito a su país. Aunque indicó que no es su bienvenida como tal, es notorio que “su arribo al aeropuerto no fue el esperado ni digno de una belleza mundial” como menciona esta nota del programa mexicano @VentaneandoUno ✨😱🇲🇽👑 pic.twitter.com/YgzY53nDD5 — Miss Coronas (@miss_coronas) December 11, 2025

¿Qué pasó en la entrevista de Fátima Bosch en Telemundo?

La reina de belleza llegó a México dos días después de que concedió su última entrevista para Telemundo, en la cual Carlos Adyan y Lourdes Stephen le preguntaron sobre todos los temas controversiales que estas últimas semanas han rodeado el concurso.

Sin embargo, pese a que presuntamente estaría en otros programas de televisión de la cadena, posteriormente el programa "Pica y se extiende" anunció que tras dar la entrevista Bosch había abandonado el set de televisión y que, además, canceló el resto de la agenda programada.