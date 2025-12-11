Si Teresa es una de tus telenovelas favoritas, hay buenas noticias para ti, ya que se dio a conocer que se estaría preparando un remake de dicha historia y que, en esta ocasión, se estaría considerando como protagonista a Danna. Esta noticia causó revuelo y de inmediato los fans de la cantante de “Oye Pablo” se emocionaron por volver a ver a la estrella en la pantalla chica. También, Angelique Boyer reaccionó a la noticia y aquí te contamos lo que dijo.

En los últimos años, Danna Paola, ahora mejor conocida como Danna, se ha enfocado en su carrera musical: desde hace vario tiempo, la actriz se ha dedicado a esta faceta, la cual, en su momento, comentó, es su prioridad y le encanta. Es por esto por lo que se ha alejado de la televisión y tras su éxito en Élite no ha vuelto a considerar otro proyecto.

Pero parece que la cosas podrían cambiar pronto ya que según informó Pepillo Origel, estarían convenciendo a Danna para que vuelva a la televisión y lo haga con un gran papel: el protagónico del remake de Teresa. Esta información la dio a conocer en el programa “Con permiso”.

“Dicen que tras varios intentos por convencerla de que regrese, por fin Danna va a interpretar… aún no estamos seguros, pero se rumora que sería Danna”, comentó el periodista, quien explicó que existe el interés por hacer el remake con Danna. “Teresa primero la hizo Maricruz Olivier, luego Salma Hayek y después Angelique Boyer. A mí sí se me hace bien que la haga esta niña”, añadió Origel.

Asimismo, Pepillo dejó en claro que la participación de la cantante no está confirmada, por lo que aún se tiene que esperar que se avance en el tema y se dé a conocer la noticia de manera oficial

Recordemos que la telenovela Teresa cuenta la historia de una mujer con una belleza impactante, la cual es capaz de hacer todo con tal de conseguir lo que desea, sin importar si para lograrlo tiene que lastimar a las personas que más ama.

Así reaccionó Angelique Boyer a la posibilidad de que Danna sea Teresa

Ante la posibilidad de que se considere lanzar el remake de la telenovela Teresa pero ahora con Danna, se le preguntó a Angelique Boyer qué era lo que pensaba al respecto, ya que es ella la más famosa, querida y recordada Teresa, la favorita del público, señalan los seguidores. Fue en un encuentro con medios que Boyer dijo lo siguiente. “¡Ay, me encanta! Danna, imagínate que diga que sí, es muy top. ¡Wow!”, expresó la actriz, apoyando totalmente la decisión de que sea la intérprete de “Mala Fama”.