Kelly Osbourne reapareció en público luego del fallecimiento de su padre, el cantante Ozzy Osbourne, para cumplir con su agenda de trabajo, lo que dejó a sus fanáticos atónitos por la pérdida extrema de peso que ha estado experimentado.

La presentadora de televisión fue vista en Londres con una apariencia más delgada y diferente, dando un guiño al estilo de Marylin Monroe, según la percepción de sus seguidores, lo que levantó la preocupación por su extrema delgadez y posibles problemas alimenticios.

“Se ve enferma”, “Necesitas comer”, “Debería de dejar de usar ozempic”, son algunos de los comentarios que circulan en la red en torno a las recientes fotografías de Kelly que se hicieron virales.

Luego de esto, Kelly Osbourne dijo no estar dispuesta a tolerar ningún comentario o crítica más sobre su cuerpo. La presentadora y cantante británica lanzó un mensaje contundente a quienes han estado opinando sobre su físico mientras atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su padre, Ozzy Osbourne.

A través de un clip difundido en el programa de Piers Morgan Uncensored, Kelly, de 41 años, respondió a los usuarios. La respuesta sobre la razón de su pérdida de peso fue más allá de los rumores acerca de su consumo de ozempic y otros métodos para bajar de peso.

“Mi padre acaba de fallecer y estoy haciendo lo mejor que puedo… si no les gusta, lárguense”, señaló.

En una entrevista, su madre Sharon Osbourne respaldó a Kelly, revelando que desde que murió el músico, su hija no ha podido comer y se sumergió en la tristeza de no tener ya a su padre.

“Tiene razón. No está feliz, perdió a su papá. No puede comer ahora mismo”, detalló.

El líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, murió el pasado julio a los 76 años tras una larga batalla contra el Parkinson. Y mientras su familia sigue procesando la pérdida, Kelly ha sido blanco de comentarios crueles sobre su apariencia física.

La molestia de Kelly surge cuando se dirige a quienes la atacan por su cuerpo. En el mismo mensaje, aseguró que la mayoría de los comentarios más hirientes y críticas sobre su salud provienen de “mujeres adultas” y las invitó a “evaluarse seriamente” antes de criticar el dolor ajeno.

“¿Cómo esperan que me vea ahora?”, cuestionó. “Mi vida está patas arriba. Levantarme de la cama ya debería ser suficiente”. También señaló que muchas críticas reflejan más inseguridades personales que su propia realidad.

Kelly fue firme al recordar que sí está “enferma”, pero emocionalmente. Y que es absurdo esperar que luzca como si nada estuviera pasando mientras lidia con la pérdida de quien llamó siempre “su héroe”.

Esta no es la primera vez que Kelly enfrenta el escrutinio público por su apariencia. Con anterioridad reveló que era víctima de críticas y burlas sobre su peso corporal, lo que le generó “más odio por su peso que por su adicción a las drogas”, denunciando que vivimos en un mundo “abrumadoramente gordofóbico”.

Luego de dar a luz, Osbourne reveló que había perdido 35 kilos, lo que causó polémica por supuesto uso de ozempic. En una entrevista con Extra en su momento, la celebridad reveló que se había sometido a un bypass gástrico y había iniciado una rutina más saludable para rehabilitar su cuerpo del consumo de drogas

“Lo hice por mí. Lo hice porque quería vivir. Lo que vi en el espejo. Quería que el cuerpo se emparejase con la mente, porque pasé mucho tiempo trabajando en mi mente y luego pasé un año trabajando en mi cuerpo y ahora se trata del alma. Hice la mente, el cuerpo, ahora el alma”, apuntó.