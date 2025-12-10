La disciplina laboral de Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, ha sido cuestionada durante años ya que él mismo ha dicho que es un adicto al trabajo y que le exige jornadas laborales extremas a sus empleados en X, SpaceX y Tesla.

Según ha dicho el magnate en numerosas ocasiones, trabajar el doble es mejor que trabajar una jornada convencional debido a los beneficios que se pueden obtener de ello, y claro ejemplo es él mismo que, tras poner en práctica su enfoque, se convirtió en la persona más rica del mundo en cuestión de pocos años.

En un discurso que dio ante graduados de la Escuela de Negocios de Marshall de la Universidad del Sur de California, el magnate instó a los presentes a “trabajar muy duro” para superarse y generar más de lo que esperaría económicamente hablando.

Musk recordó cómo su esfuerzo y el de su hermano Kimbal lo llevó a crear la primera primera empresa que les daría sus primeros millones de dólares y los ubicaría dentro del mundo empresarial.

“Estábamos tan necesitados que sólo teníamos una computadora”, Elon recordó que en su juventud compartía la máquina con su hermano, y ponía el sitio a funcionar en el día, mientras en la noche le daban mantenimiento y programaban.

Esta forma de trabajar, sin limitación por una jornada, le funcionó, tal es el caso que actualmente tiene una fortuna de 491 mil millones de dólare s, según Forbes; su lema va de “cuanto más tiempo dedicas, más obtienes”.

“Trabajo duro, casi cada hora del día. Si alguien trabaja 50 horas a la semana y tú trabajas 100, lograrás el doble en un año que la otra empresa (...) Son matemáticas simples”, señaló.

En 2024, su estilo de trabajo fue el centro del debate debido a un paquete de compensación en Tesla, aprobado recientemente por los accionistas, que podría valer hasta un billón de dólares, el más grande en la historia empresarial y que convertiría a Musk en el primer trillonario del mundo, hito que lograría por su extrema idea de trabajo.

Su política laboral no ha caído en gracia a otros colegas. En 2018 fue criticado por Diana Hussein, directiva de United Auto Workers, y es que Musk aseguró que ninguna persona “ha cambiado el mundo trabajando 40 horas a la semana”.

Como respuesta Hussein señaló que todos aquellos empleados que lucharon por tener una jornada digna de 40 horas cambiaron el mundo y evitaron que otros trabajadores fueran explotados como los empleados en Tesla.

“Quienes lucharon por la semana de 40 horas cambiaron el mundo. Impidieron que corporaciones como la suya explotaran a la gente”, señaló Hussein.

A pesar de las múltiples críticas que ha generado a raíz de su política laboral, para Elon Musk trabajar más de 100 horas a la semana es un requisito indispensable dentro de todos sus negocios.

Tras comprar Twitter, que después transformó en X, el multimillonario le exigió a su fuerza laboral una jornada de hasta 120 horas a la semana, por lo regular con hábitos que incluyen dormir en la oficina y no tener descansos en fin de semana o vacaciones.

Cuando se convirtió en el titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos, Musk dijo que no seguía las pautas burocráticas, y que por el contrario era productivo con jornadas de hasta 120 horas para obtener mejores resultados frente a quienes solamente trabajan 40.

“Muy pocos en la burocracia trabajan el fin de semana, ¡así que es como si el equipo contrario simplemente abandonara el campo dos días! Trabajar el fin de semana es un superpoder”, dijo en un post de su red social.