¿Ya te inscribiste a la Pensión Bienestar Adultos Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar? Si todavía no lo haces, esta es tu última oportunidad ya que las autoridades anunciaron que los registros cerrarán el próximo sábado 13 de diciembre. ¿Qué requisitos debes llevar y en dónde tienes que presentarte? Aquí te contamos todos los detalles.

Si estás interesado en recibir un apoyo económico por parte del gobierno y ya eres una persona de la tercera edad, puedes pedir alguno de los dos programas sociales que existen, los cuales están dirigidos para dicho sector de la población que se encuentra en situación vulnerable.

Toma en consideración que a la Pensión Mujeres Bienestar podrán registrarse todas aquellas mujeres que tengan entre 60 y 64 años; por su parte, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores pueden solicitarla hombres y mujeres con 65 años cumplidos o que los cumplan en este mes de diciembre.

Es importante que sepas que en el caso de las mujeres que reciben la Pensión Mujeres Bienestar y ya cumplieron 65 años no es necesario que acudan a realizar un nuevo trámite, ya que su pase a la siguiente pensión se hace de forma automática.

Apellidos y fechas de registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar

-D, E, F, G, H: 9 de diciembre

-I, J, K, L, M: 10 de diciembre

-N, Ñ, O, P, Q, R: 11 de diciembre

-S, T, U, V, W, X, Y, Z: 12 de diciembre

-Todas las letras (o rezagados): sábado 13 de diciembre.

Requisitos para registrarte a la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar antes del 13 de diciembre

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad).

CURP de impresión reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

El registro deber realizarse personalmente, sin embargo, si por algún motivo el beneficiario no puede acudir de forma presencial, se puede agendar una visita a domicilio en la página gob.mx/bienestar o en la Línea de Bienestar, 800 639 42 64.

¿Dónde puedo registrarme a la Pensión Bienestar Adultos Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar?

Los trámites de registro se llevan a cabo hasta el 13 de diciembre en los Módulos del Bienestar instalados en todo el país (puedes consultar el más cercano a tu domicilio en este enlace) en un horario de 10:00 a 16:00 horas.