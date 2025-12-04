La llegada de la temporada decembrina trae consigo el tan esperado pago del aguinaldo, y para asegurar que este ingreso extra se administre de la mejor manera y se eviten problemas financieros a inicios de año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha difundido recomendaciones esenciales.

Si bien es tentador usarlo todo en festejos y compras, la clave para optimizar tu aguinaldo es la planeación, pues reservar una parte de ese dinero extra puede ayudar significativamente a afrontar días difíciles como la “cuesta de enero” o el pago de gastos fijos como el predial, el agua o hasta el refrendo.

El Presupuesto y las deudas, prioridad máxima para ocupar el dinero extra

Para comenzar el año con una menor carga financiera, Profeco sugiere utilizar una porción del aguinaldo para saldar adeudos. Esta acción es una buena opción para disminuir los compromisos económicos.

Antes de gastar en las celebraciones, es crucial elaborar un presupuesto detallado de los gastos navideños planeados. Contar con un presupuesto ayuda a establecer límites claros y tener presente la capacidad de pago real.

Ahorro, inversión personal y mantenimiento del hogar

Además de cubrir deudas, los expertos recomiendan una visión a largo plazo:

1. Destinar un porcentaje al Ahorro: Guardar una parte del dinero recibido permitirá a las familias afrontar gastos inesperados que puedan surgir.

2. Inversión en Bienestar Personal: Es conveniente dedicar una porción del aguinaldo a mejorar la calidad de vida, ya sea en educación o en el inicio de una nueva actividad física o social.

3. Mantenimiento del Hogar: El pago del aguinaldo es un momento oportuno para realizar mejoras en casa, como impermeabilizar, pintar o remodelar. Estas acciones no solo mantienen el buen estado de la vivienda, sino que también ayudan a conservar su valor.

Compras informadas y consumo razonado

Si se tienen planeadas compras, Profeco enfatiza la necesidad de ser un consumidor informado y razonado:

• Lista y Comparación: Se debe hacer una lista para adquirir únicamente lo necesario, comparando siempre precio y calidad de los productos.

• Evitar Compras Compulsivas: La Procuraduría insta a la población a evitar realizar compras de manera impulsiva.

• Cuidado con los Meses sin Intereses: Antes de optar por ventas a meses sin intereses, se sugiere hacer un análisis de las cuentas para verificar que se cuente con la capacidad real de pago de esas mensualidades.

Con estos consejos, la Profeco busca apoyar a la población mexicana en la administración de sus ingresos para fomentar un consumo responsable y estratégico.