Estás por estrenarte en el mundo laboral como profesional, entonces esta lista es para ti. Según Google, estos son los empleos y carreras para recién graduados más buscados en Estados Unidos.
En 2025, las tendencias laborales han mostrado un fuerte interés por perfiles como enfermera, ingeniero de software, especialista en UCI, analista de datos y asistente médico, ya que combinan alta demanda, salarios competitivos y amplias oportunidades de crecimiento.
Estas búsquedas reflejan hacia dónde se mueve el mercado laboral estadounidense y qué profesiones están marcando el futuro inmediato.
Empleos y carreras "recién graduados" más buscados en Google en EU
Estas carreras no solo son de las más buscadas, también se encuentran entre las mejor pagadas en Estados Unidos.
A continuación, te decimos cuál es el salario promedio mensual aproximado (antes de impuestos) para un recién graduado entre las carreras más buscadas.
. Ingeniero de Software
- Rango Alto: Este campo tiene un rango muy amplio. Los recién graduados que entran a empresas grandes de tecnología (Big Tech en California, Seattle o Nueva York) pueden tener paquetes de compensación total (salario base + acciones + bonos) que superan fácilmente los $120,000 USD anuales, elevando el promedio. El salario base se mueve alrededor de los $100,000 USD anuales.
2. Asistente Médico (Physician Assistant)
- Dato Clave: Esta profesión paga muy bien desde el inicio. Los datos del BLS (Oficina de Estadísticas Laborales) muestran un promedio nacional muy alto para esta función, lo que la sitúa como la mejor pagada de esta lista.
3. Enfermera (RN) y Enfermera UCI
- Salario RN: El salario promedio nacional de una Enfermera Registrada (RN) es de aproximadamente $93,600 USD anuales.
- Especialización (UCI): Una enfermera de Cuidados Intensivos (UCI) suele ganar más que la enfermera general (RN) debido a la especialización y la alta demanda. Los salarios para estas especialidades inician en rangos más altos, especialmente en grandes hospitales urbanos o donde existe un sindicato fuerte.
4. Analista de Datos
- Rango Variable: El salario varía mucho según la industria (tecnología, finanzas, e-commerce) y la ubicación. Un Analista de Datos Junior (0-1 año de experiencia) puede empezar en el rango bajo, mientras que la compensación total promedio nacional ronda los $110,000 USD para un analista experimentado.
A continuación, se presenta el salario promedio mensual aproximado (antes de impuestos) para un recién graduado en estos campos:
Pero, ¿en qué estados de Estados Unidos pagan mejor en está áreas? Sin duda, el costo de vida en Los Ángeles, California, es uno de los más altos del país, lo que se traduce directamente en salarios más altos para intentar compensar este factor.
Estos serían los salarios mensuales para un profesional recién graduado o con nivel de experiencia Entry-Level en Los Ángeles.
