Estás por estrenarte en el mundo laboral como profesional, entonces esta lista es para ti. Según Google, estos son los empleos y carreras para recién graduados más buscados en Estados Unidos.

En 2025, las tendencias laborales han mostrado un fuerte interés por perfiles como enfermera, ingeniero de software, especialista en UCI, analista de datos y asistente médico, ya que combinan alta demanda, salarios competitivos y amplias oportunidades de crecimiento.

Estas búsquedas reflejan hacia dónde se mueve el mercado laboral estadounidense y qué profesiones están marcando el futuro inmediato.

Empleos y carreras "recién graduados" más buscados en Google en EU

Estas carreras no solo son de las más buscadas, también se encuentran entre las mejor pagadas en Estados Unidos.

A continuación, te decimos cuál es el salario promedio mensual aproximado (antes de impuestos) para un recién graduado entre las carreras más buscadas.

. Ingeniero de Software

Rango Alto: Este campo tiene un rango muy amplio. Los recién graduados que entran a empresas grandes de tecnología (Big Tech en California, Seattle o Nueva York) pueden tener paquetes de compensación total (salario base + acciones + bonos) que superan fácilmente los $120,000 USD anuales, elevando el promedio. El salario base se mueve alrededor de los $100,000 USD anuales.

2. Asistente Médico (Physician Assistant)

Dato Clave: Esta profesión paga muy bien desde el inicio. Los datos del BLS (Oficina de Estadísticas Laborales) muestran un promedio nacional muy alto para esta función, lo que la sitúa como la mejor pagada de esta lista.

3. Enfermera (RN) y Enfermera UCI

Salario RN: El salario promedio nacional de una Enfermera Registrada (RN) es de aproximadamente $93,600 USD anuales.

El salario promedio nacional de una es de aproximadamente anuales. Especialización (UCI): Una enfermera de Cuidados Intensivos (UCI) suele ganar más que la enfermera general (RN) debido a la especialización y la alta demanda. Los salarios para estas especialidades inician en rangos más altos, especialmente en grandes hospitales urbanos o donde existe un sindicato fuerte.

4. Analista de Datos

Rango Variable: El salario varía mucho según la industria (tecnología, finanzas, e-commerce) y la ubicación. Un Analista de Datos Junior (0-1 año de experiencia) puede empezar en el rango bajo, mientras que la compensación total promedio nacional ronda los $110,000 USD para un analista experimentado.

A continuación, se presenta el salario promedio mensual aproximado (antes de impuestos) para un recién graduado en estos campos:

Salarios de Recién Graduados en EE. UU. Salarios Anuales y Mensuales Promedio (Nacional EE. UU.) para Recién Graduados Carrera / Empleo Salario Anual Promedio Nacional (Recién Graduado) Salario Mensual Estimado (Antes de Impuestos) Fuente Principal Ingeniero de Software $99,734 a $155,000 $8,311 a $12,916 Levels.fyi / Infobae / Tiffin University Asistente Médico (Physician Assistant) $133,260 (promedio nacional) $11,105 Mi Próximo Paso (BLS data) Enfermera (RN) General $82,750 a $93,600 $6,895 a $7,800 BLS / Incredible Health Analista de Datos (Data Analyst) $75,000 a $110,000 $6,250 a $9,166 Levels.fyi / Coursera Enfermera UCI (ICU Nurse) $75,000 a $95,000 $6,250 a $7,916 US Nurses / Salarios por Experiencia

Pero, ¿en qué estados de Estados Unidos pagan mejor en está áreas? Sin duda, el costo de vida en Los Ángeles, California, es uno de los más altos del país, lo que se traduce directamente en salarios más altos para intentar compensar este factor.

Estos serían los salarios mensuales para un profesional recién graduado o con nivel de experiencia Entry-Level en Los Ángeles.