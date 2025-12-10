¿Eres de los que realiza transferencias bancarias con frecuencia? Si es así es muy importante que actives una función en tu aplicación del banco para que no tengas problema a la hora de realizar este movimiento. Las autoridades informaron que quienes no la den de alta antes del 1 de enero tendrán un monto máximo para transferir. ¿De cuánto? Entérate de todos los detalles.

Para que las transferencias bancarias sean un método seguro y confiable es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicitó la activación del MTU, el cual se puede dar de alta desde octubre pasado.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite de saldo crediticio que cada usuario tiene la posibilidad de definir para hacer transferencias, pagos SPEI, CoDi, Dimo, entre otras operaciones. Las autoridades correspondientes señalaron que los cuentahabientes tendrán hasta el 1 de enero de 2026 para ajustar dicho monto, ya que de lo contrario, podrían tener dificultades para enviar dinero.

¿Cuál es el monto máximo que podré transferir en enero 2026?

Si no activas el MTU, tu banco determinará un límite máximo de transferencia, el cual será de $12,800 por operación. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este trámite digital obligatorio no aplicará en cuentas de Nivel 1, entre las que se incluyen las digitales básicas.

Paso a paso para activar el MTU para hacer transferencias

El MTU se activa fácil y rápido de la siguiente manera:

Paso 1 . Abre la app y dirígete al menú.

Paso 2 . Haz clic en “Configuración”.

Paso 3 . Ingresa en “Límites de operaciones”, “Operaciones” o la opción similar de ofrezca la aplicación.

Paso 4 . Se mostrarán intervalos para establecer el límite de transferencias (MTU), ya sea “Límite diario”, Límite por operación” o “Límite mensual”.

Paso 5 . Selecciona el que más se ajuste a lo que necesitas.

Paso 6 . Da clic en “Aceptar”.