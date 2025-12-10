Para los fanáticos del futbol que están muy emocionados con el Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México anunció el lanzamiento de un objeto que reflejqará la “fiesta” que traerá este evento deportivo: se trata de la placa vehicular conmemorativa del Mundial, la cual podrá ser adquirida por los aficionados. ¿Cuánto costara? Entérate de este detalle, a partir de cuándo podrás obtenerla y checa cuáles son los tres diseños disponibles.

A medio año de que se celebre el Mundial 2026 y de que la inauguración se lleve a cabo en la CDMX, las autoridades de la capital continúan con los preparativos para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA; por ejemplo, aún siguen los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, los cuales se prevén concluyan en abril de 2026.

Pero no sólo se están llevando a cabo trabajos para mejorar la infraestructura de varios de los principales servicios de la capital, sino también, se estaría considerando lanzar objetivos alusivos a esta fiesta mundialista. Tal es el caso de la placa vehicular conmemorativa, la cual estará disponible en tres modelos diferentes.

“¡Tenemos una placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026! La Capital de la Transformación será sede por tercera ocasión de un evento de talla mundial como lo es el Mundial 2026, por ende, para todas y todos los aficionados del futbol, el titular de la SEMOVI, @HectorUlisesGN, dio a conocer que se emitirán tres diseños de placa vehicular conmemorativa y las y los usuarios que la deseen podrán adquirirla sin problema, así como optar por la tradicional, ambas tienen la misma validez y pueden circular con ella sin ningún problema”, informó el Gobierno de la CDMX a través de su cuenta oficial de X.

¿Cuánto costará la placa conmemorativa del Mundial 2026?

Si quieres la placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026 tendrás que pagar $1,500 pesos, así que tómalo en cuenta, ya que se tratará de una placa edición limitada.

“En la Ciudad de México estamos de fiesta con la pasión futbolera, por ello creamos una nueva Placa Conmemorativa, una opción más para las y los capitalinos aficionados por un costo de $1,500 pesos. Además, al dar de alta esta nueva edición limitada, no se cobrará la baja de las anteriores placas”, señalaron las autoridades.

✨☝🏻 ¡Queremos que la placa se entregue el mismo día que se solicita!



La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, develó los tres diseños de las nuevas placas vehiculares conmemorativas al #Mundial2026, mismas que podrán comprarse de manera virtual en enero y a partir de febrero

¿Cómo son las nuevas placas CDMX conmemorativas del Mundial 2026?

La placa conmemorativa estará disponible en tres diseños: amarillo, negro y blanco, con un ajolote rosa con penacho de colores jugando con un balón.

¿Desde cuándo podrás comprar tu placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026?

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que la placa podrá comprarse de manera virtual en enero y a partir de febrero recibirla. “Sin embargo, seguimos trabajando para conseguir que las placas puedan entregarse el mismo día que se solicita o a más tardar en tres días hábiles”, precisó.